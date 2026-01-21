[특징주]현대차, 장중 50만원 터치

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 508,000 전일대비 29,000 등락률 +6.05% 거래량 2,434,636 전일가 479,000 2026.01.21 09:42 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락거래대금 증가가 실적으로 연결…증권 업종, 증시 활황 수혜주로 부상팰리세이드, 압도적 점수차로 '북미 올해의 차' 수상 전 종목 시세 보기 close 가 하루만에 반등에 나서면서 장중 50만원을 돌파했다.

21일 오전 9시30분 현재 한국거래소에서 현대차는 전일 대비 2만4000원(5.01%) 오른 50만3000원에 거래되고 있다. 장중 50만4000원까지 오르며 사상 최고가를 다시 썼다.

로봇 기대감에 최근 급등세를 보여온 현대차는 전일 2% 넘게 하락했지만 하루만에 반등에 성공한 모습이다.

이날 KB증권은 현대차에 대해 로봇 기대감을 반영해 목표주가를 80만원으로 기존 대비 158% 상향 조정했다. 강성진 KB증권 연구원은 "이는 보스턴다이나믹스가 현대차 생산성 혁신의 결정적 전환점이 될 것으로 기대되기 때문"이라며 "목표주가 80만원은 시가총액 164조원 수준으로 보스턴다이나믹스 간접 지분가치 35조원, 기존 자동차 사업가치 69조원, 휴머노이드를 활용한 자율주행 파운드리 비즈니스의 확장 가치 60조원을 반영한 결과"라고 설명했다.





