[특징주]현대차, 장중 50만원 터치

송화정기자

입력2026.01.21 09:36

현대차 가 하루만에 반등에 나서면서 장중 50만원을 돌파했다.


21일 오전 9시30분 현재 한국거래소에서 현대차는 전일 대비 2만4000원(5.01%) 오른 50만3000원에 거래되고 있다. 장중 50만4000원까지 오르며 사상 최고가를 다시 썼다.

로봇 기대감에 최근 급등세를 보여온 현대차는 전일 2% 넘게 하락했지만 하루만에 반등에 성공한 모습이다.


이날 KB증권은 현대차에 대해 로봇 기대감을 반영해 목표주가를 80만원으로 기존 대비 158% 상향 조정했다. 강성진 KB증권 연구원은 "이는 보스턴다이나믹스가 현대차 생산성 혁신의 결정적 전환점이 될 것으로 기대되기 때문"이라며 "목표주가 80만원은 시가총액 164조원 수준으로 보스턴다이나믹스 간접 지분가치 35조원, 기존 자동차 사업가치 69조원, 휴머노이드를 활용한 자율주행 파운드리 비즈니스의 확장 가치 60조원을 반영한 결과"라고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
