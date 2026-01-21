신한대·경동대·예원예술대, ‘SPRING 사업단’ 지산학 협의체 워크숍 개최

경기북부 RISE 사업 본격화

AI 기반 지역 산업 혁신 모색

'지역 정주형 인재 양성' 협력 논의

경기북부 산업 전환 '혁신 플랫폼' 기대

신한대학교(총장 강성종)는 지난 19일 의정부캠퍼스 믿음관에서 경동대학교, 예원예술대학교와 함께 '산학협력 융복합 교육 지산학 협의체 구축과 워크숍'을 성공적으로 개최했다고 21일 밝혔다.

신한대학교(총장 강성종)가 지난 19일 의정부캠퍼스 믿음관에서 경동대학교, 예원예술대학교와 함께 '산학협력 융복합 교육 지산학 협의체 구축과 워크숍'을 성공적으로 개최하고 있다. 신한대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 경기도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 '지역클러스터 육성형' 수행대학으로 선정된 3개 대학이 구성한 'SPRING 사업단 컨소시엄'의 운영 체계를 공고히 하고, 인공지능(AI)과 지역 특화 산업의 융합을 통한 혁신 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

워크숍은 신한대 강찬솔 RISE 사업단장의 'SPRING 사업단 컨소시엄 운영 규정 제정 보고'로 문을 열었다. 이어진 특강 세션에서는 미래 산업의 핵심인 AI 기술 활용에 대한 깊이 있는 통찰이 공유됐다.

VCL 임진희 대표는 'AI는 패션을 어떻게 바꾸고 있는가'라는 주제로 경기북부 특화 산업인 섬유 소재의 프리미엄 전략을 제안했으며, 백석예술대학교 이기호 교수는 'AI 기술과 산업 융복합' 강연을 통해 AI를 단순한 기술이 아닌 업무 방법론으로 이해하고, 대학에서 '프롬프트 디자인' 역량을 강화해야 한다고 강조했다.

박경희 교수(신한대 안경광학과)가 좌장을 맡은 패널 토의에서는 대학과 기업, 연구기관의 실질적인 협력 방안이 가감 없이 논의됐다.

예원예술대 임소영 단장은 콘텐츠 중심의 지역 주민 맞춤형 행사와 퇴직자 대상 AI 교육 등 지자체 연계 선순환 구조의 필요성을 역설했다.

㈜시즈글로벌 이인열 소장과 삼환티에프 안유진 연구소장은 현장에서 부족한 '기초 소재 이해도'와 '세대 간 소통 역량'의 중요성을 언급하며, 대학 교육이 실무 현장과 밀접하게 맞닿아야 함을 당부했다.

KOTITI 전민권 수석연구원과 한국소재연구원 이상훈 팀장은 제조업의 생존 위기를 언급하며, 영세 기업의 R&D 한계를 극복하기 위해 대학의 인적 인프라를 활용한 지자체 주도 AI/DX 협업 모델을 제안했다.

SPRING 사업단 컨소시엄은 이번 워크숍을 기점으로 경기북부의 핵심 산업인 섬유·패션 분야에 AI 기술을 적극 도입하고, 지역에 머물며 기여할 수 있는 '지역 정주형 창의 융합 인재' 양성에 박차를 가할 계획이다.

신한대학교 강찬솔 RISE 사업단장은 "앞서 출범한 경기북부 RISE 얼라이언스와 이번 워크숍을 통해 지·산·학·연 협업 체계를 더욱 강화하겠다"며 "경기북부가 직면한 산업 전환과 인재 유출 문제를 해결하는 강력한 혁신 플랫폼을 구축하겠다"고 의지를 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>