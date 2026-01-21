우리은행, 6억달러 외화 선순위채권 발행…"역대 최저 스프레드"

국외점포 독자 조달 위한 벤치마크 확보

우리은행이 6억달러(약 8875억8000만원) 규모의 외화 선순위채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.

이번 발행은 올해 시중은행 최초의 외화채권 공모로, 3년 만기 변동금리와 5년 만기 고정금리를 혼합한 '듀얼 트랜치(Dual-Tranche)' 방식으로 진행됐다. 발행 금리는 각각 'SOFR+48bps', '미국 5년물 국고채+33bps'로 확정됐으며, 두 트랜치 모두 시중은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)를 경신했다.

우리은행은 지난 11월 미주와 유럽을 직접 방문했으며 발행 직전인 이달에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 자본시장에서 투자설명회를 개최했다. 이번 흥행의 주요 요인에 대해 우리은행은 자산 리밸런싱을 통한 자본비율과 순이자마진(NIM) 개선, 적극적인 자산건전성 관리(NPL 및 연체율 축소) 등이라고 설명했다.

우리은행 관계자는 "이번 성공적인 발행은 자산 리밸런싱 등 획기적으로 개선된 재무 성과에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 재확인한 결과"라고 밝혔다. 이어 "이번 발행은 그동안 본점이 전담해 온 외화 조달 방식을 확장해, 향후 국외영업점이 독자적으로 채권을 발행할 수 있는 기틀을 마련했다는 점에 큰 의의가 있다"며 "이번에 확보한 경쟁력 있는 금리 조건은 런던·LA·홍콩·싱가포르 등 국외 영업점이 현지 시장 상황에 맞춰 효율적으로 자금을 운용하는 데 있어 유리한 벤치마크가 될 것"이라고 덧붙였다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>