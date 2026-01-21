"스키장에선 역시 어묵이지"…동원, 모나용평 찾는다

드래곤프라자에서 바른어묵 팝업 스토어

"향후에도 다양한 체험형 마케팅 이어갈 것"

동원F&B가 강원도 평창군에 있는 모나용평 스키장에 '바른어묵' 팝업스토어를 연다고 21일 밝혔다.

2016년 출시된 동원F&B의 '바른어묵'은 '매일매일 새 기름'이라는 콘셉트에 따라 매일 아침 1톤에 달하는 새 기름으로 만들어 소비자들로부터 꾸준한 사랑을 받고 있는 브랜드다. 동원F&B는 스키장 방문객들이 겨울철의 대표 간식인 어묵을 즐기며 휴식을 취할 수 있도록 '바른어묵' 팝업스토어를 기획했다.

바른어묵 팝업스토어는 모나용평의 복합 문화 공간인 드래곤프라자에 자리잡았다. 매장에선 바른어묵과 함께 새우하가우, 샤오롱바오를 비롯한 동원 '딤섬' 제품과 '더블크런치 치킨'을 활용한 다양한 메뉴를 판매한다. 또한 추첨 이벤트와 포토 부스 등으로 구성된 브랜드 체험존도 운영해 방문객들이 자연스럽게 동원F&B의 브랜드를 체험할 수 있도록 준비했다. 바른어묵 팝업스토어는 오는 3월 15일까지 운영한다.

동원F&B는 색다른 브랜드 경험을 제공하기 위해 지난해부터 스키장과 해양 리조트 등에서 팝업스토어를 운영하며 체험형 마케팅을 진행하고 있다. 향후에도 다양한 문화·레저 공간에서 체험형 마케팅을 통해 동원F&B의 브랜드를 알릴 계획이다.

동원F&B 관계자는 "국내를 대표하는 어묵 브랜드 바른어묵과 국내 최대 스키장을 갖춘 모나 용평이 만나 소비자들에게 새로운 즐거움을 줄 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 이종산업과의 유연한 협업과 적극적인 마케팅 활동을 통해 특별한 미식 경험을 선보일 것"이라고 말했다.





