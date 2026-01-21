본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

"스키장에선 역시 어묵이지"…동원, 모나용평 찾는다

임온유기자

입력2026.01.21 09:33

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

드래곤프라자에서 바른어묵 팝업 스토어
"향후에도 다양한 체험형 마케팅 이어갈 것"

동원F&B가 강원도 평창군에 있는 모나용평 스키장에 '바른어묵' 팝업스토어를 연다고 21일 밝혔다.


2016년 출시된 동원F&B의 '바른어묵'은 '매일매일 새 기름'이라는 콘셉트에 따라 매일 아침 1톤에 달하는 새 기름으로 만들어 소비자들로부터 꾸준한 사랑을 받고 있는 브랜드다. 동원F&B는 스키장 방문객들이 겨울철의 대표 간식인 어묵을 즐기며 휴식을 취할 수 있도록 '바른어묵' 팝업스토어를 기획했다.

"스키장에선 역시 어묵이지"…동원, 모나용평 찾는다
AD
원본보기 아이콘

바른어묵 팝업스토어는 모나용평의 복합 문화 공간인 드래곤프라자에 자리잡았다. 매장에선 바른어묵과 함께 새우하가우, 샤오롱바오를 비롯한 동원 '딤섬' 제품과 '더블크런치 치킨'을 활용한 다양한 메뉴를 판매한다. 또한 추첨 이벤트와 포토 부스 등으로 구성된 브랜드 체험존도 운영해 방문객들이 자연스럽게 동원F&B의 브랜드를 체험할 수 있도록 준비했다. 바른어묵 팝업스토어는 오는 3월 15일까지 운영한다.

동원F&B는 색다른 브랜드 경험을 제공하기 위해 지난해부터 스키장과 해양 리조트 등에서 팝업스토어를 운영하며 체험형 마케팅을 진행하고 있다. 향후에도 다양한 문화·레저 공간에서 체험형 마케팅을 통해 동원F&B의 브랜드를 알릴 계획이다.


동원F&B 관계자는 "국내를 대표하는 어묵 브랜드 바른어묵과 국내 최대 스키장을 갖춘 모나 용평이 만나 소비자들에게 새로운 즐거움을 줄 수 있을 것으로 기대된다"며 "앞으로도 이종산업과의 유연한 협업과 적극적인 마케팅 활동을 통해 특별한 미식 경험을 선보일 것"이라고 말했다.




임온유 기자 ioy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"굳이 비싼 거?"…관세 사라지자 소비자들이 찾는다는 '이 우유'

"李 대통령 좀 느슨해졌던 것 아닌가"…유시민, 이혜훈·검찰 개혁안 반대

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

더딘 입법에 애타는 李대통령, 국회와 연쇄 회동

새로운 이슈 보기