SKT, 고객신뢰 위해 분과 신설...올해 첫 간담회 "고객 변화 체감하도록"

고객 신뢰 회복 방향 공유…정재헌 CEO 참석

정 CEO "고객 중심으로 변화하는 SKT 보여줄 것"

이날 간담회에서는 지난해 고객 신뢰도를 점검하고 올해 신뢰 회복 강화 방안 마련을 위한 논의가 이뤄졌다. 간담회에는 정재헌 SKT 최고경영자(CEO·사장)와 한명진 이동통신(MNO) 사내독립기업(CIC)장, 이혜연 고객가치혁신실장 등 주요 임원진과 안완기 고객신뢰 위원회 위원장 및 위원 등 12명이 참석했다.

고객신뢰 위원회는 지난해 유심(USIM) 해킹사태 이후 고객의 신뢰 회복을 위해 지난해 5월 출범한 위원회로, 출범 이후 정기 위원회를 열어 고객 신뢰 회복 방안에 대해 논의해 왔다.

안완기 위원장은 모두발언을 통해 "위원회 출범 이후 약 8개월간 고객 최우선 원칙으로 중장기적인 관점에서 일관되고 체계적인 신뢰 회복 노력이 이어질 수 있도록 지원했다"며 "올해는 각 위원들의 전문성을 바탕으로 고객과 SKT를 잇는 양방향 소통을 강화하고 신뢰 회복 노력을 고객에게 적극적으로 알리는 '엠버서더' 역할을 해 나갈 것"이라고 밝혔다.

위원회는 올해 전문 분야별로 4개의 분과를 신설한다. 각 분과는 ▲소비자 보호 ▲고객 커뮤니케이션 ▲사회적 책임 강화 ▲소비자·인사이트 분과로 나뉘어 활동할 예정이다. 신종원 위원(전 소비자분쟁조정위원장), 김채연 위원(고려대 심리학과 교수), 손정혜 위원(법무법인 혜명 변호사), 김난도 위원(서울대 명예교수)이 각 분과를 맡는다.

위원회는 각 분과별로 고객 중심의 인사이트를 공유하고 고객 소통 방식을 자문한다. 아울러 신뢰 회복 활동의 실효성 확보를 위해 필요한 상항들 점검한다. 동시에 분쟁 발생 시 고객보호 차원에서 신속하고 투명한 조정이 이뤄질 수 있도록 지원하는 등 분과별 활성화를 통해 개선사항을 권고해 나간다는 방침이다.

SKT와 위원회는 실행력을 높이기 위해 고객과 직접 소통할 수 있는 기회를 마련하는 등 구체적인 세부 과제에 대해서도 논의할 계획이다. 고객신뢰 위원회와 함께 운영했던 100명 규모의 고객자문단 역할도 확대·강화한다.

정재헌 SKT 사장은 "올해는 고객과의 신뢰 회복을 넘어 신뢰 관계를 더욱 두텁게 하고 고객들이 실질적인 변화를 체감할 수 있는 활동 중심으로 고객들에게 다가갈 예정"이라며 "업의 본질인 고객을 중심으로 회사의 모든 역량을 집중해 '변화하는 SKT'를 보여줄 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



