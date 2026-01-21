본문 바로가기
민주 윤리심판원장 "장경태·최민희 의혹 직권조사 명령"

지혜진기자

입력2026.01.21 09:34

수정2026.01.21 09:54

숏뉴스
한동수 윤리심판원장 MBC 유튜브 출연

한동수 더불어민주당 윤리심판원장이 21일 장경태·최민희 의원에 대해 각각 심판원장 직권조사 명령을 내렸다고 밝혔다.


한 원장은 이날 MBC라디오 김종배의 시선집중 유튜브 연장방송에서 "장 의원의 성 비위 의혹과 최민희 의원의 결혼식 축의금 의혹 등 두 사안에 대해 지난 19일 직권조사 명령을 발령했다"며 이같이 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

민주당 당규상 당 윤리심판원장은 당원의 해당 행위가 있다고 판단할 경우 중앙당 등에 조사를 명령할 수 있다.


이미 당 윤리감찰단에서 이들 의원에 대한 조사가 진행 중이지만 결과 발표가 늦어지자 한 원장이 별도의 조사를 지시한 것으로 보인다.


장 의원은 2024년 10월 서울 여의도 한 식당에서 술자리 도중 야당 의원실 여성 비서관 A씨를 성추행했다는 의혹으로 지난해 11월 25일 경찰에 피소됐다. 다만 장 의원은 혐의를 전면 부인하고 있다.

최 의원은 국정감사 기간 중 치러진 딸 결혼식에서 피감기관으로부터 고액의 축의금을 받았다는 의혹을 받고 있다.


윤리심판원은 당 윤리감찰단 조사, 경찰 수사와 별개로 징계 절차를 위한 조사를 진행할 것으로 보인다.





지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
