농협금융, 2026년 리스크관리전략회의 개최

오규민기자

입력2026.01.21 09:26

올해 경제 전망·농협금융 리스크관리 계획 논의

농협금융지주가 20일 서울 여의도 NH투자증권 본사 회의실에서 농협금융 전 계열사 위험관리최고책임자(CRO)와 리스크 실무책임자 등 30여명이 참석한 가운데 '리스크관리 전략회의'를 개최했다고 밝혔다.


이날 회의에서는 2026년 경제·금융시장 전망을 중심으로, 리스크관리 특강과 함께 올 한 해 자회사별 리스크관리 현황과 대응 방안을 집중적으로 논의했다.

농협금융은 최근의 지정학적 리스크 확대, 금융시장 변동성 심화를 반영해 신용·시장·유동성·운영리스크 전반에 대한 상시 모니터링과 시나리오 점검을 강화하는 한편, 위험가중자산이익률(RORWA) 등 리스크 대비 수익성 지표를 중심으로 리스크와 수익의 균형적 관리 체계를 고도화해, 지속 가능한 성장 기반을 공고히 할 계획이다.


양재영 농협금융지주 리스크관리부문 부사장은 "2026년에도 대내외 경영 환경의 불확실성은 지속될 것으로 예상된다"며 "농협금융은 자회사 간 협업과 선제적 대응을 통해 그룹 차원의 통합리스크 관리체계를 한층 고도화 나가겠다"라고 밝혔다.

양재영 농협금융 리스크관리부문장(앞줄 왼쪽에서 네 번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 농협금융지주

양재영 농협금융 리스크관리부문장(앞줄 왼쪽에서 네 번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 농협금융지주

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
