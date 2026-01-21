농협은행 투자상품부문, 사업추진 결의대회 개최

NH농협은행 투자상품부문이 20일 서울 중구 소재 본사에서 '2026년 사업추진 결의대회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 결의대회는 2026년 사업 추진의 출발선에서 투자상품부문의 목표와 방향성을 공유하고, 이를 각자의 자리에서 실천으로 이어가기

위한 의지를 다지는 한편 원리원칙 실천 결의문 낭독으로 기본이 바로 서는 일터 만들기를 다짐했다.

결의대회에 참석한 박현동 부행장은 "고객의 니즈를 깊이 이해하고 고객에게 진정으로 도움이 되는 상품과 솔루션을 제안하는 것이 투자상품부문의 가장 중요한 경쟁력"이라며 "각자의 자리에서 지속적인 학습과 시장에 대한 이해를 통해 전문성을 축적해 나갈 때 고객의 신뢰도 함께 높아질 것"이라고 말했다.

농협은행 투자상품부문 박현동 부행장(앞줄 왼쪽에서 여섯 번째)과 임직원들이 20일 서울 중구 소재 본사에서 '2026년 사업추진 결의대회'를 개최했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



