카카오뱅크, '돈 버는 재미 with 오뚜기몰' 출시

1월 21일부터 2월 3일까지 오뚜기와 '돈 버는 재미' 앱테크 서비스 제휴

미션 달성시 인기상품 '무료 교환권', '카카오뱅크x오뚜기몰 팩' 50% 할인쿠폰 제공





카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 21,150 전일대비 500 등락률 -2.31% 거래량 232,837 전일가 21,650 2026.01.21 09:35 기준 관련기사 카카오뱅크, 청각장애인 위한 'AI 수어 상담' 본격 운영 카카오뱅크, '한달적금 with 삼성전자' 출시…"저금하고 가전 할인 받으세요"카카오뱅크, 2025년 한국은행 국고업무 우수 금융기관 전 종목 시세 보기 close 가 오는 2월 3일까지 오뚜기와 함께 '돈 버는 재미 with 오뚜기몰'을 선보인다고 21일 밝혔다.

지난해 10월 출시한 '돈 버는 재미'는 일상 속에서 간편하게 즐길 수 있는 '카드 짝맞추기', '색깔 맞추기', '빨리 맞추기', '기억력 테스트' 등 앱테크를 한 데 모은 서비스다. '돈 버는 재미 with 오뚜기몰'은 앱테크 서비스 중 '색깔 맞추기' 미션을 누적 2회 플레이하면, 오뚜기 온라인몰에서 이용할 수 있는 할인쿠폰, 상품 랜덤 교환권 등을 제공한다.

이번 제휴는 2주간 주차별로 혜택을 나눠 구성했다. 먼저 오는 27일까지 진행되는 1주차에 미션을 성공하면 '카카오뱅크x오뚜기몰 팩' 50% 할인쿠폰을 제공한다. '카카오뱅크x오뚜기몰 팩'은 이번 제휴를 기념해 오뚜기카레, 3분짜장, 컵밥 등 6종의 인기 제품을 모아 선보인 특별 패키지로, 소비자가(1만8480원)의 절반 가격으로 구매할 수 있다. 2월 3일까지 참여 가능한 2주차에는 동일 미션을 통해 만두, 떡볶이, 핫도그 등 오뚜기의 인기상품 10종 가운데 1개의 상품을 교환할 수 있는 무료 쿠폰을 제공한다.

참여 혜택은 카카오뱅크 앱의 '내 쿠폰' 페이지에 있는 쿠폰번호를 오뚜기몰 앱에 등록해 이용 가능하며, 보다 자세한 내용은 카카오뱅크 앱 '혜택 탭'에서 확인할 수 있다.

카카오뱅크는 금융상품은 물론 앱테크 서비스까지 영역을 넓히며 고객들이 일상 속 다양한 곳에서 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 제휴처를 지속 확대하고 있다. '한달적금', '26주적금', '저금통' 등 인기 수신상품에 혜택을 더한 파트너적금은 지금까지 누적 46개 상품이 출시됐으며, '돈 버는 재미'를 통해서도 8번의 제휴를 진행하며 고객에게 선택의 폭과 혜택을 꾸준히 넓혀왔다.

카카오뱅크는 "오뚜기 제품을 활용한 '색깔 맞추기' 앱테크를 즐기시면 인기상품 할인과 혜택을 받으실 수 있도록 서비스를 준비했다"며 "올해도 카카오뱅크 앱에서 재미와 풍성한 혜택을 얻으실 수 있는 다양한 제휴사업을 추진해 나가겠다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>