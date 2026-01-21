경동나비엔, 체험 매장 '나비엔 하우스' 3개점 신규 오픈

서울 동대문과 광주광역시 북구·서구에 3개점 신규 오픈

경동나비엔은 서울과 광주광역시에 체험 매장 '나비엔 하우스' 3개 점을 새롭게 열며 오프라인 생활환경 솔루션 플랫폼을 확대한다고 21일 밝혔다.

'나비엔 하우스'는 경동나비엔의 보일러, 제습 환기청정기, 주방기기, 숙면매트와 모기업 경동원의 월패드, 스마트 홈 시스템, 도어락, 방화문 등 다양한 생활환경 솔루션을 직접 체험할 수 있는 매장이다. 주거 환경과 유사한 공간에서 제품 설치 상태와 작동 과정은 물론 그 효과를 경험할 수 있다. 전문 컨설턴트를 통해 맞춤형 제품 추천은 물론, 설치·유지보수 및 구독 상담까지 제공한다.

나비엔 하우스 동대문점 개점 행사에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 경동나비엔 AD 원본보기 아이콘

경동나비엔은 소비자 접점을 강화하고 다양한 제품이 시스템으로 연동되며 경험할 수 있는 '쾌적한 생활환경'의 가치를 전달하기 위해 '나비엔 하우스'를 도입했다. 2023년 12월 남양주와 의정부를 시작으로 제주, 진주, 서울, 광주까지 매장을 7개로 확대했으며, 다양한 지역으로 확장할 계획이다.

이번 신규 매장 세 곳은 지역별 소비자 특성을 반영해 지점마다 차별화된 체험 요소를 강화했다. 서울에 위치한 '나비엔 하우스 동대문점'은 수도권 고객이 쉽게 방문할 수 있는 접근성이 강점으로 온라인을 통해 정보를 접한 고객의 오프라인 체험을 적극적으로 연계한다. 사회관계망서비스(SNS)와 검색 기반 유입이 많은 지역 특성에 맞춰 체험과 상담 과정도 효율적으로 구성했다.

광주광역시 북구 주거단지에 위치한 '나비엔 하우스 북광주점'은 나비엔 매직 주방기기 체험을 강화한 매장이다. 인덕션과 후드 등 주방기기 제품을 폭넓게 전시해 비교 체험이 가능하며, 인근에 인테리어 업체가 분포하고 있어 함께 방문하기 편리하다. 광주 서구의 '나비엔 하우스 광주시스템점'은 스마트 홈 시스템 체험에 특화된 매장이다. 월패드, 도어락, 방화문 등 스마트 홈 제품과 보일러와 제습 환기청정기 등 다양한 제품을 연동한 통합 솔루션 체험도 가능하다.

경동나비엔 관계자는 "이번 신규 3개 점은 지역별 특성을 반영해 매장마다 차별화된 경험을 제공하고 있다"며 "나비엔 하우스가 단순 체험 매장을 넘어 고객에게 최적의 생활환경 솔루션을 제안하는 거점으로 성장하도록 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>