본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[오늘의신상]에스트라 '아토베리어365 클렌징 밀크' 출시

박재현기자

입력2026.01.21 09:21

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

클렌징 밀크·클렌징 폼·포밍 클레저
아토베리어365 장벽케어 클렌징 라인업 강화

아모레퍼시픽의 더마(피부과학) 브랜드 에스트라(AESTURA)가 세안 시 피부 장벽 손상은 줄이고 세정력을 높인 '아토베리어365 클렌징 밀크'를 새롭게 출시했다고 21일 밝혔다.


저자극 밀크 제형인 아토베리어 클렌징 밀크는 선택적 세정 포뮬러로 오일급 세정력을 구현했다. 민감 피부 고객의 수요를 반영해 세정력은 오일급으로 높이고 피부 장벽 지질은 보호해 클렌징 중 발생하는 장벽 손상을 완화했다.

아모레퍼시픽의 더마(피부과학) 브랜드 에스트라(AESTURA)가 세안 시 피부 장벽 손상은 줄이고 세정력을 높인 '아토베리어365 클렌징 밀크'를 새롭게 출시했다고 21일 밝혔다. 아모레퍼시픽 제공

아모레퍼시픽의 더마(피부과학) 브랜드 에스트라(AESTURA)가 세안 시 피부 장벽 손상은 줄이고 세정력을 높인 '아토베리어365 클렌징 밀크'를 새롭게 출시했다고 21일 밝혔다. 아모레퍼시픽 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 제품은 피부 장벽 침투율을 기존 자사 오일 대비 4배 낮춰 장벽 손상을 줄였다. 판테놀·베타인·더마온 등 3종 장벽 보호 성분을 함유해 사용할수록 피부 장벽을 강화하고 산뜻한 마무리감이 특징이다.

일상 세안을 위한 '아토베리어365 클렌징 폼'도 새롭게 선보인다. 기존 '아토베리어365 포밍 클렌저'도 업그레이드 출시해 장벽 케어 클렌징 라인업을 강화했다.


새롭게 선보이는 아토베리어365 클렌징 라인 3종은 21일 뷰티컬리 단독 선론칭 후, 올리브영을 비롯한 주요 온·오프라인 채널에서 순차적으로 만나볼 수 있다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"굳이 비싼 거?"…관세 사라지자 소비자들이 찾는다는 '이 우유'

"李 대통령 좀 느슨해졌던 것 아닌가"…유시민, 이혜훈·검찰 개혁안 반대

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

더딘 입법에 애타는 李대통령, 국회와 연쇄 회동

새로운 이슈 보기