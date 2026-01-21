AI로 후기 남긴다…모코플렉스, '우리가게 스마트리뷰' 출시

3분 내 생성 및 내용 검수 기능 갖춰

모코플렉스는 인공지능(AI) 기반 매장 리뷰 자동 생성 서비스 '우리가게 스마트리뷰'를 출시했다고 21일 밝혔다.

모코플렉스는 리뷰 작성에 대한 고객의 부담감을 해소하고 점주들의 자체 바이럴 마케팅 활동을 지원하기 위해 AI로 매장 이용 후기를 자동 제작해 주는 '우리가게 스마트리뷰'를 선보이게 됐다.

모코플렉스 '우리가게 스마트리뷰' 출시. 모코플렉스 AD 원본보기 아이콘

우리가게 스마트리뷰는 고품질의 리뷰 데이터를 반복 학습한 거대언어모델(LLM)을 기반으로 매장 기본 정보와 ▲반복·필수 키워드 ▲가게 특징 및 강조사항 ▲원하는 말투 등을 입력하면 최대 3분 내 영수증·블로그 리뷰를 생성한다. 또한 최종 발행 전 이용자가 직접 사전에 설정된 조건이 제대로 반영됐는지 확인하고 허위 정보를 수정하는 검수 단계를 거치도록 했다.

모코플렉스는 우리가게 스마트리뷰 도입을 원하는 점주에게 QR코드 형태로 무료 제공하고, 네이버 플레이스·블로그 등 다양한 채널에 고객 리뷰 업로드가 활성화될 수 있도록 프로모션도 진행할 예정이다.

박나라 모코플렉스 대표는 "AI 품질 고도화와 더불어 섬네일, 리뷰 전용 이미지 제작 서비스 등도 순차적으로 선보일 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>