한국타이어 노사, 안전 문화 확산 '안전보건경영' 선포

오현길기자

입력2026.01.21 09:11

시계아이콘00분 35초 소요
자율적 안전 문화 확립

한국타이어앤테크놀로지는 20일 대전시 대덕구 대전공장에서 이준길 대전공장장, 한국노총 한국타이어앤테크놀로지노동조합, 임직원 등이 참석한 가운데 '안전보건경영 선포식'을 개최했다고 21일 밝혔다.


한국타이어앤테크놀로지는 20일 대전시 대덕구 대전공장에서 이준길 대전공장장, 한국노총 한국타이어앤테크놀로지노동조합, 임직원 등이 참석한 가운데 '안전보건경영 선포식'을 개최했다. 한국타이어

한국타이어앤테크놀로지는 20일 대전시 대덕구 대전공장에서 이준길 대전공장장, 한국노총 한국타이어앤테크놀로지노동조합, 임직원 등이 참석한 가운데 '안전보건경영 선포식'을 개최했다. 한국타이어

이준길 공장장은 "안전은 타협할 수 없는 최우선 가치로 이번 선포식이 모든 임직원이 안전의 주체로서 책임감을 갖는 계기가 될 것"이라며 "끊임없는 제도 개선을 통한 선진화된 안전보건경영 시스템을 구축하는 동시에, 현장의 목소리에 귀 기울이며 안전 문화 확립에 만전을 기할 계획"이라고 말했다.

한국타이어는 안전하고 쾌적한 작업 환경을 제공하기 위해 이사회 산하 ESG운영위원회 내 SHE(안전·보건·환경)위원회를 설치하고, 최고경영자(CEO) 직속 안전보건관리 전담 조직을 중심으로 지속 가능한 안전보건경영 프로세스 확립 및 고도화를 추진해오고 있다.


글로벌 8개 생산기지에서 5대 골든룰 제도와 7대 안전행동 수칙 운영, 안전 핫라인 구축, 작업 전 TBM(Tool Box Meeting) 활동 등 임직원이 안전 혁신의 주체가 되는 자율적이고 성숙한 안전 문화 확립에 매진하고 있다.


한국타이어 관계자는 "설비 안전장치 점검 프로세스를 활용한 데이터 기반의 체계적 모니터링 시스템도 구축해 안전한 일터 조성에 박차를 가하고 있다"며 "선제·예방적 안전보건경영 시스템을 고도화하고 노동조합과의 긴밀한 소통을 이어나가며 안전문화 인식 제고 및 확산에 앞장선다는 계획"이라고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
