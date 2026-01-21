팰리세이드, 압도적 점수차로 '북미 올해의 차' 수상

현대자동차 팰리세이드가 '2026 북미 올해의 차(NACTOY)'에서 2·3위를 큰 폭의 점수 차이로 따돌리고 북미 올해의 차 유틸리티 부문에 최종 선정됐다.

북미 올해의 차는 지난 14일(현지시각) 디트로이트 오토쇼에서 수상 결과를 발표한 후 공식 홈페이지에 부문별 후보 차량들의 최종 점수와 심사평을 공개했다. 팰리세이드는 최종 투표 결과 270점으로 2위 닛산 리프(135점)와 3위 루시드 그래비티(85점) 격차를 기록하며 유틸리티 부문에 선정됐다.

미국과 캐나다의 자동차 전문 기자 50명으로 구성된 북미 올해의 차 심사위원단은 팰리세이드의 가격 대비 뛰어난 가치와 완성도, 상위 차급에 준하는 고급감과 편의 사양을 수상의 핵심 요인으로 꼽았다.

특히 차세대 하이브리드 시스템은 팰리세이드의 주요 강점으로 꼽혔다. U.S. 뉴스 & 월드 리포트 에디터 존 빈센트(John Vincent)는 "팰리세이드 하이브리드 모델은 해당 차급의 새로운 기준을 제시한다"며 "현재 구매 가능한 최고의 스포츠유틸리티차량(SUV)"라고 호평했다.

팰리세이드의 공간성과 실용성에 대한 평가도 이어졌다. 특히 넉넉한 레그룸과 적재 공간, 첨단 편의 사양이 장점으로 꼽혔다. 구독자 505만명의 유명 자동차 유튜버이자 심사위원인 더그 드뮤로(Doug DeMuro)는 "이미 훌륭했던 상품성을 더욱 향상시킨 점이 인상적"이라며 "팰리세이드는 북미 올해의 차 유틸리티 부문의 확실한 우승자"라고 평가했다.

팰리세이드는 이번 북미 올해의 차 수상을 계기로 북미 시장에서의 존재감을 더욱 강화하며 대표적인 가족용 SUV로서의 위상을 더욱 견고히 할 것으로 예상된다. 특히 차세대 하이브리드 시스템을 앞세운 뛰어난 상품성은 전동화 전환기에도 실효성 있는 대안으로 자리매김하며 현대차의 북미 시장 입지 강화에 힘을 보탤 것으로 기대된다.





