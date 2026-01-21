본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[오늘의신상]"중량 늘리고 가격 낮췄다" 신세계푸드, '꿔바로우·고추튀김' 출시

임혜선기자

입력2026.01.21 09:11

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

물가 부담에 1㎏ 이상 간편식 인기
소비자들의 장바구니 부담 줄일 것

신세계푸드가 고물가 시대를 겨냥한 실속형 대용량 간편식을 선보였다.


신세계푸드는 이마트 트레이더스 전용 실속형 대용량 간편식으로 '꿔바로우'와 '바삭 고추튀김'을 출시했다고 21일 밝혔다.

'꿔바로우'는 100% 국내산 돼지고기 등심과 찹쌀가루를 사용해 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감을 낸 중식 메뉴다. 1.3㎏ 대용량 구성으로 특제 소스 3개를 함께 담아 여러 차례 나눠 즐길 수 있도록 했다. 가격은 1만5980원이다. 기존 신세계푸드의 유사 소용량 제품(400~500g)과 비교하면 중량은 약 두 배로 늘리고, 단위 중량당 가격은 약 30% 낮춰 가성비를 강화했다.


신세계푸드 제공.

신세계푸드 제공.

AD
원본보기 아이콘

'바삭 고추튀김'은 국내산 통오이고추에 돼지고기와 두부, 채소 등을 듬뿍 채운 900g 대용량 튀김 간편식이다. 가격은 1만5280원이다. 두 제품 모두 신세계푸드의 자체 냉동 공법을 적용해 장시간 보관에도 맛과 품질을 유지할 수 있도록 개발됐다.


신세계푸드의 이번에 출시한 '꿔바로우', '바삭 고추튀김'과 같은 실속형 대용량 간편식을 지속해서 확대할 계획이다. 고물가가 이어지면서 합리적인 가격에 넉넉한 양을 즐길 수 있는 대용량 또는 묶음형 제품을 선호하는 소비자가 늘고 있다는 판단에서다.

실제 신세계푸드가 지난해 6월 이마트 트레이더스에 출시한 '불고기치즈버거'(6입·1만1980원)은 육즙 가득한 불고기 패티, 치즈, 햄, 코울슬로 등 속재료를 풍성하게 넣은 버거 6개를 개당 1000원 후반대의 가격으로 즐길 수 있다는 점이 호응을 얻으며 출시 이후 월 평균 판매량이 17%씩 증가하고 있다. 또한 중앙해장과 협업해 선보인 '중앙해장 한우양해장국'(3입·1.35㎏) 역시 월평균 1만개의 판매량을 보이고 있다.


신세계푸드 관계자는 "고물가 상황 속에서 소비자들이 체감할 수 있는 '실질적인 가성비'를 점점 중요하게 생각하고 있다"며 "앞으로도 품질과 가격 경쟁력을 모두 갖춘 대용량 제품을 지속해서 선보이며 소비자들의 수요에 맞춘 제품을 선보일 계획"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"굳이 비싼 거?"…관세 사라지자 소비자들이 찾는다는 '이 우유'

"李 대통령 좀 느슨해졌던 것 아닌가"…유시민, 이혜훈·검찰 개혁안 반대

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

더딘 입법에 애타는 李대통령, 국회와 연쇄 회동

새로운 이슈 보기