LF, 美 리커버리 슈즈 브랜드 '우포스' 국내 전개

LF가 미국 리커버리 슈즈 브랜드 '우포스(OOFOS)'의 국내 사업을 본격 전개한다고 21일 밝혔다.

우포스는 2010년 미국 매사추세츠에서 시작된 브랜드로, 북미를 중심으로 러닝·피트니스 분야에서 리커버리 슈즈 카테고리를 대표하는 브랜드다. 자체 개발한 우폼 소재를 다양한 신발에 적용하며 운동 전후 발 건강 회복의 중요성을 강조해 왔다.

LF가 미국 리커버리 슈즈 브랜드 '우포스(OOFOS)'의 국내 사업을 본격 전개한다고 21일 밝혔다. LF 제공

우폼 소재는 일반 신발의 폼 소재 대비 발에 가해지는 충격을 약 37% 더 많이 흡수하도록 설계됐다. 특허받은 풋베드(깔창 구조)는 발의 아치를 안정적으로 받쳐 발목의 에너지 소모를 최대 47%까지 줄여준다.

우포스는 슬리퍼 형태의 OOriginal(오리지널), OOahh(우아) 등 착용 시 자연스럽게 나오는 감탄사 '우(OO)'에서 착안한 제품명을 사용하는 것이 특징이다.

LF는 지난 5일 LF몰 론칭을 시작으로 2026년 봄·여름(SS) 시즌부터 제품 라인업 확대와 판매 채널 다각화에 나선다. 라이프스타일과 퍼포먼스 유통 채널의 특성을 반영한 마케팅 활동을 전개할 계획이다.

LF 관계자는 "러닝, 테니스 등 활동성이 높은 스포츠가 각광받으며 운동 전후 케어에 대한 관심도 빠르게 늘고 있다"며 "우포스를 통해 신발 하나만으로도 발의 피로를 덜어주는 새로운 리커버리 경험을 제안하고자 한다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



