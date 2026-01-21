본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

SK바이오사이언스, COO 신설…개발·생산 잇는 ‘통합 경영’ 체제 구축

박정연기자

입력2026.01.21 08:56

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박선민 신임 COO 선임
이상윤 바이오연구본부장·이범한 QE실장 영입

SK바이오사이언스 는 최고운영책임자(COO) 직책을 신설하고 박진선 마케팅·사업개발 본부장을 선임했다고 21일 밝혔다.


SK바이오사이언스에 따르면 이번 직책 신설을 통해 개발부터 생산까지 전사 밸류체인을 아우르는 통합 경영 체제 구축에 나선다. 글로벌 임상과 상업 생산이 동시에 확대되는 국면에서 조직 운영의 일관성과 속도를 높이기 위한 조치다.

왼쪽부터 SK바이오사이언스 박선민 COO, 이상윤 L하우스 공장장 겸 바이오연구본부장, 이범한 QE 실장. SK바이오사이언스

왼쪽부터 SK바이오사이언스 박선민 COO, 이상윤 L하우스 공장장 겸 바이오연구본부장, 이범한 QE 실장. SK바이오사이언스

AD
원본보기 아이콘

회사는 또 삼성바이오로직스 출신 이상윤 전 기술지원센터장을 L하우스 공장장 겸 바이오연구본부장으로, 한미약품 출신 이범한 QA그룹장을 품질 총괄 조직인 QE 실장으로 영입했다고 밝혔다.

박 COO는 연구기획과 사업개발을 두루 거친 인물이다. 향후 자체 개발 파이프라인의 상업화 전략과 글로벌 사업 확장을 총괄한다. 이 본부장은 삼성바이오로직스와 셀트리온에서 대규모 상업 생산 및 기술 이전을 주도한 경험을 보유했다. 연구 단계부터 글로벌 공급을 고려한 제조 공정 고도화를 맡는다. 이 QE 실장은 글로벌 규제기관 대응 경험을 토대로 품질 관리 체계를 강화한다.


이번 조직 개편은 백신 개발과 상업 생산, 글로벌 협력을 하나의 체계로 묶는 '통합 컨트롤타워'를 구축하기 위한 것이다. 현재 사노피와 공동 개발 중인 21가 폐렴구균 백신이 글로벌 임상 3상을 진행 중인 가운데 다수 신규 백신 과제가 본격적인 개발 단계에 진입하면서 운영 효율화 필요성이 커졌다는 판단이다.


SK바이오사이언스는 송도 글로벌 R&PD 센터 이전을 계기로 연구와 생산을 유기적으로 결합하고 글로벌 백신·바이오 시장 공략을 가속화한다는 방침이다.




박정연 기자 jy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

국민 배우 자택서 마약 발견…요네쿠라 료코 검찰 송치

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

"굳이 비싼 거?"…관세 사라지자 소비자들이 찾는다는 '이 우유'

"李 대통령 좀 느슨해졌던 것 아닌가"…유시민, 이혜훈·검찰 개혁안 반대

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

더딘 입법에 애타는 李대통령, 국회와 연쇄 회동

새로운 이슈 보기