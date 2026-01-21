SK바이오사이언스, COO 신설…개발·생산 잇는 ‘통합 경영’ 체제 구축

박선민 신임 COO 선임

이상윤 바이오연구본부장·이범한 QE실장 영입

SK바이오사이언스에 따르면 이번 직책 신설을 통해 개발부터 생산까지 전사 밸류체인을 아우르는 통합 경영 체제 구축에 나선다. 글로벌 임상과 상업 생산이 동시에 확대되는 국면에서 조직 운영의 일관성과 속도를 높이기 위한 조치다.

회사는 또 삼성바이오로직스 출신 이상윤 전 기술지원센터장을 L하우스 공장장 겸 바이오연구본부장으로, 한미약품 출신 이범한 QA그룹장을 품질 총괄 조직인 QE 실장으로 영입했다고 밝혔다.

박 COO는 연구기획과 사업개발을 두루 거친 인물이다. 향후 자체 개발 파이프라인의 상업화 전략과 글로벌 사업 확장을 총괄한다. 이 본부장은 삼성바이오로직스와 셀트리온에서 대규모 상업 생산 및 기술 이전을 주도한 경험을 보유했다. 연구 단계부터 글로벌 공급을 고려한 제조 공정 고도화를 맡는다. 이 QE 실장은 글로벌 규제기관 대응 경험을 토대로 품질 관리 체계를 강화한다.

이번 조직 개편은 백신 개발과 상업 생산, 글로벌 협력을 하나의 체계로 묶는 '통합 컨트롤타워'를 구축하기 위한 것이다. 현재 사노피와 공동 개발 중인 21가 폐렴구균 백신이 글로벌 임상 3상을 진행 중인 가운데 다수 신규 백신 과제가 본격적인 개발 단계에 진입하면서 운영 효율화 필요성이 커졌다는 판단이다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



