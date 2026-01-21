기아, 글로벌 사회공헌활동 '부트캠프' 다큐멘터리 공개

미래차 기술 교육…지난해 정비사 87명 양성

부트캠프는 일회성 물품 지원이 아닌 지속가능한 선순환 구조를 지향하는 기아의 대표적 사회공헌활동이다. 현장에 필요한 차량을 제공하는 것을 물론, 내연기관뿐 아니라 하이브리드와 전기차 등 미래 자동차 기술과 관련된 다양한 장비 및 교육을 제공하고 있다.

이번 다큐멘터리는 지난해 부트캠프 1.0의 활동 성과를 공유하고, 올해 추진할 부트캠프 2.0의 비전을 공유하기 위해 제작된 영상이다. 기아는 멕시코, 페루, 필리핀, 모로코 등 4개국에서 총 87명 전문 정비사를 양성했으며 이를 통해 지금까지 34명이 현지 딜러사에 취업하는 데 성공했다.

현재 교육을 진행 중인 모로코 교육생 50명도 교육 종료 후 현지 딜러사와 연계한 지원을 계획 중이다. 올해에는 에콰도르, 남아프리카공화국, 싱가포르 등 국가를 추가 확대해 총 7개국에서 교육 활동을 진행한다.

기아 관계자는 "부트캠프는 글로벌 청년들의 잠재력이라는 깊은 우물에서 밝은 미래를 끌어올리는 매우 의미 있고 소중한 활동"이라며 "글로벌 수준의 교육 시설에서 현지 파트너들에게 새로운 기술을 습득할 기회를 제공하는 동시에 기아 브랜드를 직접 경험할 수 있는 다양한 프로그램을 지속 확대해 나갈 예정"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



