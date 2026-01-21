최강한파가 연일 이어지면서 서울 아침 최저기온이 영하 12도까지 떨어진 21일 오전 서울 시내 빌딩에서 난방으로 인한 수증기가 나오고 있다. 기상청은 한파와 함께 제주, 호남지역에는 많은양의 눈이 내릴것으로 예보했다. 2026.1.21 조용준 기자
꼭 봐야할 주요뉴스
[포토] 최강한파, 도심 속 난방 수증기
2026년 01월 21일(수)
