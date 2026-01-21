SOL 전고체배터리&실리콘음극재, 주간 수익률 '양호'

휴머노이드 로봇 시장이 본격적으로 확대되면서 로봇의 에너지원인 차세대 배터리 기술에 대한 관심이 커지고 있다.

신한자산운용은 'SOL 전고체배터리&실리콘음극재 ETF'가 20일 종가 기준 주간 수익률 11%를 기록했다고 21일 밝혔다.

신한자산운용 김정현 ETF사업총괄은 "샤오펑(XPeng) 등 글로벌 주요 테크 기업들이 차세대 휴머노이드 로봇에 전고체 배터리 탑재를 적극적으로 검토하고 있다"며 "전고체 배터리가 로봇의 기동성을 확보하기 위한 핵심 동력으로 부상하고 있다"고 설명했다.

이어 "전고체 배터리는 액체 전해질을 고체로 대체해 화재 위험을 낮추는 동시에, 향상된 에너지 밀도를 통해 기존 리튬이온 배터리의 한계였던 짧은 작동 시간을 개선할 수 있다"며 "제한된 공간에서 높은 출력과 긴 구동 시간이 요구되는 휴머노이드 로봇 설계에 적합한 대안이 될 수 있다"고 덧붙였다.

로봇 내부는 배터리 탑재 공간이 제한적인 만큼, 전고체 배터리 적용은 향후 휴머노이드 상용화를 좌우할 핵심 기술 과제로 평가된다. 최근 주요 기업들의 행보는 전고체 배터리 시장이 기술 개발 단계를 넘어 상용화 준비 국면으로 진입하고 있음을 시사한다.

소재 분야의 이수스페셜티케미컬은 글로벌 시장에서 유의미한 수주 사례를 확보했다. 최근 중국 최대 에너지 기업인 CNPC 산하 법인과 체결한 약 230억 원 규모의 전고체 배터리 원료 공급 계약은 관련 밸류체인의 점진적 형성을 보여주는 사례로 꼽힌다.

셀 제조 분야의 삼성SDI 역시 양산 로드맵을 구체화하며 시장 기대를 높이고 있다. 삼성SDI는 국내 배터리 3사 가운데 가장 빠른 2027년 전고체 배터리 상용화를 목표로 공정 최적화와 기술 확보에 주력하고 있다.

김 총괄은 "현재 배터리 시장은 범용 기술에서 차세대 하이엔드 기술로 주도권이 이동하는 변곡점에 서 있다"며 "단순히 시장 전체에 분산 투자하기보다는 기술력을 보유한 상위 기업에 집중하는 전략이 변동성 높은 시장에서 대안이 될 것"이라고 설명했다.

이어 "오는 3월 인터배터리 2026 행사와 맞물려 관련 기업들의 기술적 성과가 구체화함에 따라 투자자들의 관심도 한층 높아질 것"이라고 덧붙였다.

SOL 전고체배터리&실리콘음극재는 2차전지 밸류체인을 세분화한 상품으로 음극재와 차세대 배터리로 손꼽히는 전고체 배터리 관련 기업에 집중 투자하는 ETF다. 포트폴리오는 이수스페셜티케미컬(23.9%), 삼성SDI(20.3%), 대주전자재료(12.6%), 롯데에너지머티리얼즈(10.6%) 등 10개 종목으로 구성된다.





