크라운해태제과, 전국 16개 도시 찾아 국악공연 개최

임직원 국악공연 '크라운해태 한음회' 확대

올해 경주, 강릉, 전주 등 16곳서 공연 예정

크라운해태제과 임직원들이 직접 무대에 올라 국악 명인·명창들과 함께 전국을 순회하는 전통음악 공연이 열린다.

크라운해태제과는 올 한 해 동안 전국 16개 도시에서 임직원 국악공연 '크라운해태 한음회'를 개최한다고 21일 밝혔다. 크라운해태 한음회는 임직원들이 스스로 배우고 익힌 전통음악을 바탕으로 국악인들과 함께 무대를 꾸미는 공연으로, 2024년 처음 시작됐다.

첫해에는 대전과 대구에서 두 차례 공연이 열렸고, 지난해에는 부산(2회)·광주·대구 등에서 총 네 차례 진행됐다. 일본 오사카 엑스포 특별공연을 포함한 해외 무대에도 올랐다. 지금까지 연인원 1200명이 무대에 섰고, 약 1만명의 고객이 공연을 관람했다. 모든 공연은 해당 지역 고객들을 초청하는 방식으로 진행돼 임직원들이 직접 감사의 마음을 전했다.

크라운해태제과는 올해부터 공연 횟수를 확대한다. 기존 광역시 중심의 연 4회 공연에서 벗어나 중소도시까지 포함해 총 16회로 늘린다. 문화예술 공연을 접하기 어려운 지역을 직접 찾아가 전통음악의 아름다움을 전하겠다는 취지다. 국악인 못지않은 실력을 갖춘 임직원들과 전문 국악인으로 구성된 공연단이 매달 1회 이상 지역 고객들과 만난다.

2026년 크라운해태 한음회 첫 공연은 1월 28일 광주광역시 광주예술의전당 대극장에서 열린다. 이후 2월 경주, 3월 전주, 4월 강릉을 거쳐 주요 광역시와 중소도시를 순회하며 총 16회 공연이 이어질 예정이다.

기업이 국악공연을 후원하는 사례는 있었지만, 임직원들이 직접 무대에 오르고 중소도시를 찾아 전국 순회공연을 여는 것은 이례적이라는 평가다. 특히 최고 수준의 국악 명인·명창들과 임직원들이 함께 무대를 꾸미고, 공연 지역의 국악 영재들까지 참여해 의미를 더한다. 미래 국악 인재들에게는 대형 무대 경험을 제공하고, 지역별 전통음악의 개성을 알리는 계기가 될 전망이다.

크라운해태제과 관계자는 "전국의 고객들께 흥겹고 즐거운 전통음악으로 행복을 함께 만들 수 있기를 바라는 마음에서 임직원들이 직접 찾아가는 공연"이라며 "전국 각 지역의 고객들과 함께 국악으로 더 즐겁고 행복한 공연이 될 것"이라고 밝혔다.





