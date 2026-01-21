홈앤쇼핑, 사랑의 열매 통해 기부금 1200만원 전달

급여 우수리 금액과 회사 매칭 기부금 더해

홈앤쇼핑이 임직원 급여에서 발생한 우수리 금액과 회사가 동일한 금액을 더해 1200여만원을 기부했다고 21일 밝혔다.

20일 서울 중구 사회복지공동모금회 사랑의 열매에서 홈앤쇼핑이 기부금을 전달하고 있다. 홈앤쇼핑 AD 원본보기 아이콘

기부금 전달식은 20일 서울 중구 사회복지공동모금회 사랑의 열매에서 진행됐다. 홈앤쇼핑 임직원들이 자발적으로 모은 급여 우수리 기부금과 회사의 매칭 기부금 1200여만원이 전달됐다.

2021년부터 시작된 홈앤쇼핑의 급여 우수리 기부 제도는 임직원들이 매월 급여 지급 시 발생하는 1만원 미만의 금액을 적립해 기부하는 방식이다. 홈앤쇼핑은 임직원들의 나눔 취지에 공감해 매칭그랜트 제도를 통해 동일한 금액을 추가로 기부함으로써 사회적 가치 실현에 힘을 보탰다. 이번에 전달된 기부금은 사랑의 열매를 통해 도움이 필요한 이웃과 사회복지 현장에 사용될 예정이다.

홈앤쇼핑 관계자는 "임직원들의 작은 정성이 모여 의미 있는 나눔으로 이어졌고, 회사도 이에 동참할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 임직원과 회사가 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 지속해서 실천해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



