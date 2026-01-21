포스코홀딩스·블루포인트, 수소 스타트업 '엔포러스' 공동 설립·투자

딥테크 액셀러레이터(AC) 블루포인트파트너스가 21일 포스코홀딩스와 협력해 차세대 고온수전해(SOEC) 솔루션 기업 '엔포러스(Enforus)'를 설립하고 투자를 완료했다고 밝혔다.

이번 설립은 대기업의 원천 기술을 빠르게 사업화하기 위해 기획된 새로운 형태의 '컴퍼니 빌딩' 프로젝트다. 포스코홀딩스가 확보한 세계 최고 수준의 SOEC 기술과 블루포인트의 사업 기획 역량이 결합된 결과물이다.

차세대 고온수전해(SOEC) 솔루션 기업 '엔포러스(Enforus)' 팀이 사진 촬영을 위해 자세를 잡고 있다.

엔포러스의 핵심 경쟁력은 고효율 SOEC 스택 기술에 있다. SOEC는 고온에서 물을 전기분해해 수소를 얻는 기술로, 기존 방식인 알칼라인 수전해보다 에너지 효율이 월등히 높아 탄소중립 실현을 위한 차세대 핵심 기술로 꼽힌다. 특히 엔포러스의 기술은 동일한 전류 밀도에서도 더 많은 양의 수소를 생산할 수 있는 것이 특징이다.

양사는 엔포러스에 독자적인 의사결정 체계를 부여해 시장 대응력을 높였다. 포스코의 탄탄한 기술적 자산은 계승하면서도 스타트업 특유의 기동성을 살려 급격한 시장 변화에 유연하게 대응한다는 전략이다.

전문성과 실행력을 확보하기 위해 경영진도 기술 전문가 중심으로 꾸렸다. 안진수 엔포러스 대표(박사)는 포스코 산하 실용화 전문 연구기관인 RIST(포항산업과학연구원)에서 SOEC 연구개발을 이끌어 왔다. 핵심 기술 인력이 직접 경영을 책임짐으로써 사업화 속도를 높인다는 구상이다. 연구를 함께한 주요 인력들도 팀에 합류했다.

포스코홀딩스와 블루포인트는 법인 설립과 동시에 시드 투자를 진행했으며, 향후 엔포러스의 성장을 지속해서 뒷받침할 계획이다. 양사는 기술 발굴부터 창업 전 과정을 함께 기획해 왔다.

이인성 블루포인트 벤처스튜디오 그룹장은 "엔포러스는 대기업의 기술 자산과 액셀러레이터의 창업 노하우가 만난 딥테크 기획 창업의 대표적 사례"라며 "앞으로도 기술과 시장이 만나는 지점에서 혁신을 주도하며 새로운 산업 표준을 만들어 나갈 것"이라고 전했다.

한편 엔포러스가 확보한 고효율 SOEC 스택 기술은 포스코그룹의 '2050 탄소중립' 목표 달성에 핵심적인 역할을 할 것으로 전망된다.





김대현 기자



