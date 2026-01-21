PLUS 우주항공&UAM, 순자산 1600억 돌파…연초 수익률 '우수'

한화자산운용은 'PLUS 우주항공&UAM' 상장지수펀드(ETF) 순자산 총액이 1600억원을 돌파했다고 21일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 19일 기준 PLUS 우주항공&UAM ETF가 순자산 1649억원을 기록했다. 개인 투자자가 적극적으로 매수에 나선 결과다. 올해 들어서만 327억원의 개인 순매수가 이뤄졌다.

수익률도 돋보인다. 19일 순자산가치(NAV) 기준 PLUS 우주항공&UAM ETF의 기간별 수익률은 최근 3개월 52.89%, 6개월 51.75%, 1년 161.17%를 기록했다. 연초 이후 수익률은 39.31%로 레버리지를 제외한 국내 상장 ETF 중 가장 높다.

세계 최대 우주항공 기업 스페이스X가 기업공개(IPO)를 추진하면서 우주산업 밸류체인 기업들의 주가가 재평가되고 있다.

PLUS 우주항공&UAM ETF는 스페이스X에 직접 납품하거나 기술 낙수효과가 예상되는 ▲쎄트렉아이(13.4%) ▲인텔리안테크(8.9%) ▲에이치브이엠(7.75%) 등 중·소형주와 ▲한국항공우주(10.1%) ▲한화시스템(9.8%) ▲한화에어로스페이스(8.4%) 등 대형주를 고루 담고 있다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "스페이스X 상장 추진이 촉발한 우주산업 모멘텀은 당분간 지속될 것"이라며 "올해 NASA 아르테미스 2호 발사, 누리호 5차 발사 등 이벤트가 예정되어 있다"고 설명했다. 이어 "분기 흑자로 전환한 중·소형주들의 연간 흑자가 예상되는 만큼 기대감뿐 아니라 실적도 뒷받침되는 한 해가 될 것"이라고 말했다.





