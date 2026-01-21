본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

휴롬, 채소과일 건강차 '과채로움 티' 신제품 출시

이성민기자

입력2026.01.21 08:36

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

당류·인공감미료·합성향료 없어

휴롬은 채소 과일 원물을 3종 이상 혼합해 내 몸의 컨디션에 따라 건강하게 즐길 수 있는 '과채로움 티' 신제품을 출시한다고 21일 밝혔다.


'과채로움 티'는 티 전문가가 국내 최초로 채소 과일 원물을 3종 이상 혼합해 개발한 제품으로, 당류와 인공감미료, 합성향료가 전혀 함유되지 않은 건강차다.

휴롬 '과채로움 티' 신제품. 휴롬

휴롬 '과채로움 티' 신제품. 휴롬

AD
원본보기 아이콘

신제품은 '비우다 티' '힘내다 티' '지켜주다 티' '풀리다 티' 등 총 4종이다. '비우다 티'는 늙은 호박·루이보스·귤피·민들레 뿌리로 만들어져 달콤함과 구수함이 감돌고 상큼한 끝맛이 남는 차로 가볍게 즐기기에 좋다. '힘내다 티'는 호지차·홍도라지·생강·현미·감초·표고버섯·마늘로 만들어져 진한 구수함과 감칠맛이 어우러지는 맛으로 컨디션 관리에 도움을 준다.

'지켜주다 티'는 돼지감자·바나나잎·여주·레몬필로 만들어져 쌉싸름한 깊은 맛과 은은한 단맛이 깔끔하게 이어지는 차로 식후 당 걱정을 줄이는 데 도움을 준다. '풀리다 티'는 사과·오미자·구기자·레몬머틀·로즈마리·로즈힙으로 만들어져 상큼한 첫맛과 부드러운 단맛이 퍼져 기분 전환에 제격이다.


과채로움 티는 와디즈에서 이날부터 다음달 3일까지 오픈되며, 다음달 4일부터 25일까지 판매된다. 이후 2월 말 자사몰 및 과채로움 네이버 스마트스토어에서도 선보일 예정이다. 와디즈에서 세트 구매 시 한정으로 최대 31% 혜택가로 만나볼 수 있다.


김재원 휴롬 대표는 "채소 과일의 다양한 영양 섭취를 통해 보다 많은 분이 일상 속에서 쉽고 편리하게 건강을 챙길 수 있도록 노력할 것"이라고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

"굳이 비싼 거?"…관세 사라지자 소비자들이 찾는다는 '이 우유'

"李 대통령 좀 느슨해졌던 것 아닌가"…유시민, 이혜훈·검찰 개혁안 반대

"화산에 멈춘 일상, 벽에 새겼다" 폼페이서 고대 낙서 79건 새 발견

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

네카오 매출 20조 시대…올해는 'AI 수익화'가 성과 결정

새로운 이슈 보기