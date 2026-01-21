삼성운용, '2026년 투자 전략 = CES+ISA' 웹세미나

삼성자산운용은 '2026년 투자 전략=CES+ISA'이라는 주제로 웹세미나를 개최한다고 21일 밝혔다. 삼성자산운용 Kodex 공식 유튜브 채널에서 라이브로 진행된다.

웹세미나는 삼성자산운용 임직원들이 직접 다녀온 'CES 2026'을 다루는 1부와 중개형 ISA 계좌 활용법을 소개하는 2부로 진행한다.

지난 5일부터 9일까지 미국 라스베이거스 CES 현장을 직접 방문했던 삼성자산운용 임직원들이 최신 테크 동향을 직접 소개한다. 엔비디아 미팅 과정의 에피소드와 완전자율주행을 표방하는 아마존의 죽스(Zoox) 탑승, 휴머노이드 로봇과 권투 체험, 현대차 부스를 방문해 아틀라스 휴머노이드 모형을 실제로 보고 느낀 점 등 실제 현장의 다양한 경험을 생생하게 전달한다.

CES 2026에서 발표된 다양한 주제 중 삼성 Kodex가 선별한 AI, 모빌리티, 로보틱스 등 핵심 키워드에 대해 심도 있게 소개한다. 현장 답사를 통해 얻은 인사이트를 통해 현재 시장 상황을 점검하고, 올해 AI 투자 전략을 제공한다. 실시간 질문을 통해 투자자들의 CES 탐방 후기 및 AI에 대한 궁금증도 해소하는 데 도움이 될 것으로 예상했다.

CES 관련 유망 ETF를 투자하며 절세효과를 누릴 수 있는 중개형 ISA에 관해 설명한다. 2부는 지난주 발행한 Kodex 중개형 ISA 투자 가이드북을 기반으로, ISA 제도를 설명한다. 30대·40대·50대 연령대별 포트폴리오에 대해 다룰 예정이다. 웹세미나 말미에는 ISA 투자자분들이 궁금해하는 질문들에 답하고, 투자 꿀팁을 전수한다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "2025년 AI 관련 모든 테마가 올랐던 이른바 'AI Everything Rally'에서 2026년에는 '차별화와 확장'으로 AI 내러티브가 변모할 것"이며 "'국민 절세 필수 계좌'로 자리 잡은 ISA 계좌에서 CES에서 확인한 유망 삼성 Kodex ETF를 운용하실 것을 추천한다"고 밝혔다.





