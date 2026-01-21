"머스크는 바보, 엑스는 오물통" 발언에…머스크 "라이언에어 사는 데 얼마나 들까?"

유럽 최대 저가 항공사 라이언에어 CEO

인터뷰서 머스크 "바보"라 칭하며 비판

머스크, CEO 해고·회사 인수 의사 밝혀

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 마이클 오리어리 라이언에어 CEO가 공개 설전을 벌이고 있다. 머스크는 자신을 "바보"라고 지칭한 오리어리에게 발끈하며 라이언에어를 인수해 CEO를 교체하고 싶다는 뜻을 드러냈다.

연합뉴스에 따르면 머스크는 19일(현지시간) 자신이 소유한 엑스(X·구 트위터)에서 "라이언에어를 사서 이 회사의 정당한 통치자를 세울지" 묻는 설문조사 게시물을 올렸다.

이에 앞서 머스크는 라이언에어의 공식 엑스 계정에 "마이클 오리어리는 해고할 필요가 있다"며 "이 메시지를 그가 꼭 보게 하라"고 적었다. 또 다른 글에서는 "너(라이언에어)를 인수하는 데 얼마나 들까?"라고 물은 뒤 "'라이언'이라는 이름을 가진 인물을 라이언에어 CEO로 세우고 싶다. 그것이 너의 운명"이라고 덧붙였다.

이들의 갈등은 지난 16일 오리어리가 아일랜드의 라디오 방송 인터뷰에서 머스크에 대해 발언하면서 비화했다. 당시 진행자가 '라이언에어 항공기에 머스크가 이끄는 스페이스X의 위성 인터넷 스타링크를 설치할 것인가'라고 묻자, 그는 즉각 거부 의사를 밝히며 "머스크는 비행과 항력에 대해 아는 게 하나도 없다"고 답했다.

그는 "기체 상단에 안테나를 설치하려면 연간 약 2억∼2억5000만달러가 든다. 즉, 탑승객 한 명당 추가로 1달러씩 부담해야 한다는 뜻"이라며 "현실적으로 우리는 그 비용을 감당할 수 없고, 승객들은 인터넷 사용료를 내지 않을 것"이라고 말했다.

이 외에도 오리어리는 "나는 일론 머스크에게 전혀 신경 쓰지 않는다. 그는 바보다. 매우 부유하지만, 여전히 바보다"라고 말했으며, 최근 인공지능(AI) 챗봇의 성적 이미지 생성으로 문제가 된 엑스를 "오물통"이라고 비난했다. 해당 인터뷰 영상이 엑스에서 확산하자, 머스크는 "라이언에어 CEO는 완전한 바보다. 해고하라"고 응수했다.

오리어리는 라이언에어를 수십년간 이끌며 유럽 최대 저비용 항공사로 성장시킨 인물로, 라이언에어의 10대 주주 중 한 명이다. 현재 라이언에어의 시가총액은 300억유로(약 52조원)에 달한다.

일각에서는 머스크의 발언이 현실화할 수 있다는 시선도 나온다. 머스크는 지난 2017년 당시 트위터(현재의 엑스)에서 다른 이용자와 대화하던 중 트위터를 인수해 보라는 제안에 "얼마면 되냐"고 물었고, 5년 뒤 실제로 이 회사를 인수했다. 다만 블룸버그통신은 "항공사 인수는 당국의 규제 등으로 인해 훨씬 더 어렵다"고 지적했다.





