나주시, 설 명절 앞두고 나주사랑상품권 확대 발행

1분기 260억 원 집중 발행

지역 소비 촉진 분위기 조성

모바일·카드형 상품권 할인도

전남 나주시가 설 명절을 맞아 나주사랑상품권 발행 규모를 대폭 확대하고 특별 할인 혜택을 더해 지역 소비 활성화와 소상공인 경영 안정을 동시에 추진한다.

나주시는 설 명절을 앞두고 지역 내 소비 진작과 소상공인 경영 안정을 도모하기 위해 나주사랑상품권 발행 규모를 확대한다고 21일 밝혔다.

시에 따르면 1월 발행한 65억 원을 시작으로 설 명절이 포함된 2월에는 110억 원, 3월에는 85억 원을 발행해 1분기 동안 총 260억 원의 나주사랑상품권을 집중 발행할 계획이다.

특히 2월에는 설 명절 소비 활성화를 위해 모바일 및 카드형 나주사랑상품권을 대상으로 15% 특별 할인 판매를 추진한다.

이번 할인은 구매 시 즉시 적용되는 11% 선할인과 사용 시 결제금액의 4%를 적립해 주는 후캐시백 방식으로 제공된다.

이어 3월에도 모바일 및 카드형 상품권 할인율을 11%로 유지해 명절 이후까지 소비 촉진 효과를 이어갈 방침이다.

다만 모바일 및 카드형 나주사랑상품권은 지난해 4분기부터 조기 소진 현상이 지속되고 있어 구매 시기에는 주의가 필요하며 2월 모바일 및 카드형 상품권 발행액은 100억 원으로 선착순 판매하고 조기 소진 시 선할인 판매는 종료된다.

후캐시백은 상품권 신규 구매 여부와 관계없이 기존 보유 금액으로 결제하더라도 결제금액의 4%가 적립되며 1인당 캐시백 적립 한도는 최대 2만 원이다.

모바일 및 카드형 나주사랑상품권은 '착(지역상품권 chak)' 앱 또는 관내 금융기관을 통해 신청 및 발급할 수 있으며 캐시백 적립 내역은 착 앱 내 '보유금액-캐시백' 메뉴에서 확인할 수 있고 캐시백 사용을 위해서는 앱에서 캐시백 기능을 활성화해야 한다.

한편 나주시는 골목형상점가 지정 기준 완화를 통해 온누리상품권 사용처를 확대하고 있으며 소상공인 대출 융자금 이자의 2~3퍼센트를 지원하기 위한 예산 1억 2천만 원을 확보하는 등 골목상권 보호를 위한 소상공인 경영 안정 정책을 지속 추진하고 있다.

윤병태 나주시장은 "나주사랑상품권 사용이 꾸준히 증가하며 지역 상권 소비에 대한 시민들의 선호가 뚜렷해지고 있다"며 "소상공인의 안정적인 경영에 실질적인 도움이 되고 있다"고 밝혔다.

이어 "올해는 '나주방문의 해'인 만큼 다양한 이벤트를 통해 나주사랑상품권 활성화를 지속 추진하고 설 명절을 계기로 지역 자금이 지역 안에서 선순환될 수 있도록 상품권 발행과 지원 정책을 적극 추진하겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 조형주 기자



