삼성D, 中 지커의 플래그십 SUV '9X'에 차량용 OLED 3종 공급

삼성디스플레이는 중국의 대표 전기차 브랜드 '지커'의 스포츠 유틸리티 자동차(SUV) '9X'에 차량용 OLED 3개 종을 공급하고 있다고 21일 밝혔다.

삼성디스플레이가 지커 '9X'에 공급한 각 16형의 CID, PID.

지커는 중국 저장지리홀딩그룹이 보유한 완성차 업체 '지리'가 만드는 프리미엄 전기차 브랜드다. 최근 세계 전기차 시장에서 급속도로 성장하고 있다. 최첨단 기술이 집약된 6인승 플래그십 SUV '9X'는 지난해 출시 후 소비자들의 호응을 받고 있다. 고성능 주행 능력과 프리미엄 디스플레이를 기반으로 한 디지털 콕핏을 구현한 점이 관심을 받는다. 9X는 지난해 11월부터 두 달 연속 중국 내 50만 위안(약 1억원)급 대형 SUV 분야에서 판매 1위를 기록하며 회사의 대표 인기 모델로 자리매김했다.

삼성디스플레이는 2024년 지커의 '009' 모델에 처음으로 OLED 패널을 공급한 이후 지커와 협력관계를 이어오고 있다. 9X에는 16형 차량용 정보안내 디스플레이(CID)와 16형 공공정보디스플레이(PID), 17형 차량용 뒷좌석 엔터테인먼트(RSE)를 제공하고 있다.

16형 CID, PID는 차량의 운전석 옆부터 조수석까지 나란히 배치된다. 이들은 OLED 특유의 얇은 베젤, 트루 블랙으로 마치 하나의 패널처럼, 자연스러운 대화면을 즐길 수 있다. 또 취향이나 필요에 따라 각각 독립적인 화면으로 활용할 수도 있다.

특히 차량 천장에 달린 17형 RSE는 삼성디스플레이와 지커가 세계 최초로 공동 개발한 '윙 스타일 슬라이딩 스크린'이 적용됐다. 윙 스타일 슬라이딩 스크린은 차량 내부 좌우에 달린 레일을 통해 스크린 위치를 조절할 수 있는데 2열과 3열 사이 최대 88cm까지 이동이 가능하다. 윙 스타일 슬라이딩 스크린은 3열 6인승 SUV에 장착돼 있는 고정형 RSE 디스플레이가 3열에서는 잘 보이지 않는 점을 완벽하게 보완했다. 여기에 17형 대화면과 OLED 고유의 와이드한 광시야각, 높은 명암비, 완벽한 '트루 블랙'은 6인승 SUV 차량을 한순간에 고품격 시네마 공간으로 탈바꿈한다.

최용석 삼성디스플레이 오토 영업담당 상무는 "삼성디스플레이의 차량용 OLED는 고휘도는 물론 완벽한 트루블랙 화질을 갖춰 고품격 모빌리티 경험을 완성하는 최적의 솔루션"이라며 "향후에도 차별화된 가치를 지닌 고성능 제품을 지속적으로 선보여 글로벌 완성차 고객사들과의 파트너십을 강화하고, 차량용 OLED 시장 성장을 주도해 나갈 것"이라고 했다.

쉬윈 지커 자동차연구원 원장은 "최고의 OLED로 꼽히는 삼성디스플레이의 OLED를 통해 9X에 걸맞은 고급스러운 시네마 공간과 럭셔리한 인테리어를 구현해 낼 수 있었다"며 "특히 6인승 공간에 최적화된 대화면은 고객들에게 특별한 주행 경험을 선사할 것"이라고 말했다.





김형민 기자



