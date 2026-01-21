본문 바로가기
조용준기자

입력2026.01.21

[포토] 경제관계장관회의 주재한 구윤철 부총리
구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의에 참석해 대중소기업 상생 성장 전략, 전략적 수출금융 지원 강화방안 등에 대해 발언하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

