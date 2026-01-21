하이브, 넷플릭스·앨런과 글로벌 팝 그룹 시리즈 제작

1.3억 팔로워 IP에 K팝 시스템 접목

하이브 아메리카가 넷플릭스, 크리에이터 앨런 치킨 차우(Alan Chikin Chow)와 협력해 K팝 제작 시스템을 적용한 글로벌 팝 그룹 탄생기를 담은 시리즈를 공동 제작한다고 21일 밝혔다.

이번 프로젝트는 1억3000만명의 팔로워를 보유한 앨런 치킨 차우와 지난해 맺은 파트너십에 넷플릭스가 제작 파트너로 합류하며 물살을 탔다.

새로 선보이는 시리즈는 예술 아카데미에 입학한 지망생들이 혼성 밴드를 결성하며 벌어지는 이야기를 다룬다. 유튜브 시리즈 '앨런스 유니버스(Alan's Universe)'로 검증한 스토리라인이 특징이다. 출연진은 시리즈 안에서 신곡을 발표하며 아티스트 활동을 시작한다.

프로젝트의 핵심은 하이브의 K팝 제작 시스템과 역량을 투입한다는 점이다. 하이브는 앞서 오디션 프로젝트 '더 데뷔: 드림 아카데미'로 글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)를 데뷔시켰으며 제작 과정을 담은 다큐멘터리를 넷플릭스에서 공개했다.

앨런 치킨 차우는 "엔터테인먼트 문화를 선도하는 하이브 아메리카와 넷플릭스의 창작진이 만나 새로운 팝 그룹을 선보이는 프로젝트"라며 "글로벌 팬들에게 창의적인 영감과 즐거움을 주는 스토리텔링을 전하겠다"고 말했다.

제임스 신 하이브 아메리카 영화 및 TV 부문 사장은 "이번 시리즈는 팝 그룹이 만들어지는 과정을 보여주는 문화적 모델이 될 것"이라며 "시청자층을 넓히며 팬덤 구축 방식을 확장하는 혁신적 작품을 만들겠다"고 강조했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



