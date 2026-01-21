본문 바로가기
[날씨]출근길 강추위…아침 기온 -10도 안팎

임춘한기자

입력2026.01.21 07:33

수요일인 21일은 전국 대부분 지역에서 아침 기온 -10도 안팎인 가운데 곳곳에 눈이 내리겠다.

대전 서구 둔산동에서 시민들이 패딩점퍼와 방한용품으로 중무장하고 길을 나서고 있다. 연합뉴스

대전 서구 둔산동에서 시민들이 패딩점퍼와 방한용품으로 중무장하고 길을 나서고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 오는 22일까지 예상 적설량은 충북 중·남부 1㎝ 안팎, 서해 5도, 세종·충남 북부 내륙 1∼3㎝, 광주·전남 중부 내륙·서부 남해안, 전북 북부 서해안·남부 내륙 1∼5cm, 전북 남부 서해안, 전남 서해안, 제주도 해안 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 제주도 산지 5∼20cm(많은 곳 25cm 이상), 울릉도·독도 10∼30㎝다.


예상 강수량은 서해 5도, 대전·세종·충남 북부 내륙, 충남 서해안, 충북 중·남부 1mm 안팎, 전북 북부 서해안·남부 내륙 5㎜ 미만, 전북 남부 서해안과 전남 서해안 5∼10㎜, 제주도 5∼20㎜, 울릉도·독도 10∼30㎜다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -11.8도, 인천 -10.4도, 수원 -10.8도, 춘천 -14.3도, 강릉 -6.3도, 청주 -8.9도, 대전 -8.7도, 전주 -8.7도, 광주 -6.3도, 제주 2.0도, 대구 -6.3도, 부산 -2.7도, 울산 -4.7도, 창원 -4.0도 등이다. 낮 기온은 -6∼3도로 예보됐다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 1.5∼4.0m, 서해 1.0∼4.0m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
아시아경제(www.asiae.co.kr)

