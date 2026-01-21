[날씨]출근길 강추위…아침 기온 -10도 안팎

수요일인 21일은 전국 대부분 지역에서 아침 기온 -10도 안팎인 가운데 곳곳에 눈이 내리겠다.



대전 서구 둔산동에서 시민들이 패딩점퍼와 방한용품으로 중무장하고 길을 나서고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 오는 22일까지 예상 적설량은 충북 중·남부 1㎝ 안팎, 서해 5도, 세종·충남 북부 내륙 1∼3㎝, 광주·전남 중부 내륙·서부 남해안, 전북 북부 서해안·남부 내륙 1∼5cm, 전북 남부 서해안, 전남 서해안, 제주도 해안 3∼8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 제주도 산지 5∼20cm(많은 곳 25cm 이상), 울릉도·독도 10∼30㎝다.

예상 강수량은 서해 5도, 대전·세종·충남 북부 내륙, 충남 서해안, 충북 중·남부 1mm 안팎, 전북 북부 서해안·남부 내륙 5㎜ 미만, 전북 남부 서해안과 전남 서해안 5∼10㎜, 제주도 5∼20㎜, 울릉도·독도 10∼30㎜다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -11.8도, 인천 -10.4도, 수원 -10.8도, 춘천 -14.3도, 강릉 -6.3도, 청주 -8.9도, 대전 -8.7도, 전주 -8.7도, 광주 -6.3도, 제주 2.0도, 대구 -6.3도, 부산 -2.7도, 울산 -4.7도, 창원 -4.0도 등이다. 낮 기온은 -6∼3도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 1.5∼4.0m, 서해 1.0∼4.0m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>