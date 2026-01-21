성남시, AI 투명 페트병 무인회수기 16대 추가 설치…개당 10원 보상

시민 참여로 고품질 재활용 실천 분위기 확산

경기 성남시는 인공지능(AI) 투명 페트병 무인회수기 16대를 추가 설치했다고 21일 밝혔다.

중원구 성남동 성남종합운동장 야외농구코트 오른쪽에 설치한 AI 투명 페트병 무인회수기. 성남시 제공

이에 따라 성남지역 투명 페트병 무인회수기는 모두 30대로 늘었다.

무인회수기가 있는 곳은 성남종합운동장 야외 농구 코트 양 끝(각 4대, 2대), 신흥3동 행정복지센터(3대), 은행종합사회복지관(2대), 태평1동 행정복지센터(1대) 등 19곳이다. 한 곳당 1~6대가 설치됐다.

AI 투명 페트병 무인회수기는 가로 1m, 세로 2m, 폭 1m 크기의 직육면체 모양이다.

앱 '수퍼 빈'을 통해 회원가입 후 휴대전화 번호를 무인회수기 화면에 입력한 뒤 투입구에 투명 페트병을 넣으면 크기와 상관없이 개당 10포인트를 적립한다.

포인트가 2000점 이상이면 해당 앱을 통해 현금으로 돌려받을 수 있다.

인공지능 기술이 적용돼 투명 페트병 아닌 물체이거나 이물질이 붙어 있으면 자동으로 인식해 투입구에서부터 기기 내부로 받아들이지 않는다.

이를 통해 선별 작업 시간을 줄이고, 순도 높은 플라스틱 원료를 확보할 수 있도록 해 재활용품의 품질을 높인다.

성남시는 2023년 처음 인공지능 투명 페트병 무인회수기를 도입해 14대를 지역 곳곳에 설치했다. 이후 3년간 17만2980명 시민이 5000만원 상당의 포인트를 받았다.

투명 페트병 회수량은 150t 분량, 723만5565개이며, 탄소배출량 감축량으로 환산하면 48만903㎏이다. 이는 나무 7만2864그루를 심은 것과 같은 효과다.

시 관계자는 "투명 페트병은 분리배출 상태에 따라 재활용 가치가 크게 달라지는 중요한 자원"이라며 "시민 참여로 고품질 재활용 실천 분위기를 확산하려고 AI 무인회수기를 확대 설치했다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



