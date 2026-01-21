본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

강남구, 저소득층 '에어컨 청소' 지원 신설

김민진기자

입력2026.01.21 07:21

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

호흡기 질환자·장애인 등 500가구

서울 강남구(구청장 조성명)가 저소득 취약계층 주거환경 개선 서비스에 에어컨 청소 지원을 새롭게 추가했다.


구는 올해부터 폭염으로 냉방기 사용이 늘어나는 저소득 가구의 부담을 덜기 위해 에어컨 청소 서비스를 신설한다고 밝혔다. 기존 홈케어 서비스와 세탁·짐보관 서비스에 이어 생활환경 개선과 여름철 건강 보호를 함께 도모한다.

취약계층 에어컨 청소 지원. 강남구 제공.

취약계층 에어컨 청소 지원. 강남구 제공.

AD
원본보기 아이콘

에어컨 내부 오염으로 인한 호흡기 질환 위험을 낮추고 냉방 효율을 높이기 위해 저소득 가구 중 호흡기 계통 중증질환자, 장애인, 고령자 등을 우선 대상으로 500가구를 선정해 지원할 계획이다.

강남구는 2021년부터 취약계층 주거환경 개선을 위한 맞춤형 서비스를 운영해 왔다. 지난해에는 홈케어 서비스로 일반 청소와 특수청소 311건, 방역소독 500건, 소규모 집수리 269건을 지원했다. 소규모 집수리는 도배·장판 교체, 방충망 설치, 안전 손잡이·가스차단기 설치 등을 포함한다. 이와 함께 이불 등 세탁서비스는 월 145가구, 짐보관 서비스는 월 45가구를 지원했다.


올해 맞춤형 주거환경 개선 서비스를 희망하는 주민은 1월부터 6월까지 주소지 동주민센터 복지 담당을 통해 신청하면 된다. 접수 후 구 생활보장위원회 심의를 거쳐 대상자를 선정한다.


조성명 강남구청장은 "이 사업은 해마다 같은 지원을 반복하는 게 아니라 현장에서 확인한 필요와 반응을 바탕으로 서비스를 계속 보완해 온 생활 밀착형 정책"이라며 "청소와 수리 같은 작은 변화가 집안의 안전과 쾌적한 일상으로 이어지는 만큼, 구민들이 몸소 느낄 수 있는 지원을 더 촘촘히 확장해 나가겠다"고 밝혔다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

예의 갖추래서 "부탁해요" 남발했는데…"너 같은게 이 문제를?" 도발이 더 잘 먹혀 예의 갖추래서 "부탁해요" 남발했는데…"너 같은게... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

"4인 가족은 200만원"…26일부터 '1인당 50만원' 지급하는 곳

"이 크기가 맞아?" "마카롱인줄"…맥도날드 햄버거 크기에 뿔났다

'흑백2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사 반대"

금·은 값은 뛰는데비트코인은 왜 떨어질까

네카오 매출 20조 시대…올해는 'AI 수익화'가 성과 결정

새로운 이슈 보기