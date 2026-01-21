성북구, 복지담당자 '찾아가는 교육' 통해 민원 처리 효율 개선

20개 동 순회하며 제도 개정사항 전달

서울 성북구(구청장 이승로)가 동주민센터를 직접 찾아가 공공복지 업무담당자를 교육한다. 구는 이달 26일부터 2월 13일까지 3주간 20개 동 주민센터를 순회하며 '2026년 상반기 공공복지 업무담당자 교육 및 간담회'를 실시한다. 공공복지 업무담당자 75명이 참여한다.

공공복지 업무담당자 교육 및 간담회 모습. 성북구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 1월 인사이동으로 새롭게 배치된 담당자의 업무 부담을 줄이고, 민원 처리 지연을 사전에 예방하기 위해 마련됐다. 사회보장급여 제도 개정사항을 체계적으로 전달해 민원 현장에서 즉시 적용할 수 있도록 돕는다.



주요 교육 내용은 ▲2026년 사회보장급여 주요 개정사항 ▲사회보장급여 신청 절차 및 행복이음 전산 처리 ▲업무 처리 과정에서 자주 발생하는 민원 사례 공유와 질의응답 등이다. 성북구는 2024~2025년에도 찾아가는 교육 방식을 통해 제도 이해도 향상과 민원 처리 효율 개선 효과를 거뒀다.

구 관계자는 "현장 중심의 교육과 간담회를 통해 제도 이해의 편차를 줄이고, 동별로 상이하게 처리되던 사례를 표준화하는 데 목적이 있다"며 "앞으로도 복지 현장의 실무 역량을 높이는 지원을 지속하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



