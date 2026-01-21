본문 바로가기
사회
경기도, 기초연금 수급가구 문턱제거 등 '하우징사업'

이영규기자

입력2026.01.21 07:07

00분 24초 소요
경기도가 올해 '어르신 안전 하우징' 사업을 추진한다.


어르신 안전 하우징은 고령자가 안전하게 생활할 수 있도록 신체 기능과 생활 방식을 고려해 관련 시설에 대한 맞춤형 주택 개보수를 지원하는 사업이다. 2023년부터 현재까지 총 752가구의 개보수를 지원했다. 올해는 371가구를 지원할 예정이다.

주요 지원 항목은 ▲문턱 제거 ▲미끄럼방지 바닥재 교체 ▲욕조 철거 ▲안전 손잡이 설치 ▲밝은 조명(LED) 교체 ▲경사로 설치 등이다.


경기도의 '2026년 어르신 안전 하우징' 안내 포스터

경기도의 '2026년 어르신 안전 하우징' 안내 포스터

지원 대상은 경기도에 거주하는 65세 이상 기초연금 수급 가구이다. 신청은 관할 행정복지센터에서 가능하며, 거동이 불편한 어르신을 대신해 가족이나 보호자가 신청할 수 있다.


김태수 경기도 주택정책과장은 "어르신들의 안전한 생활을 위해 더욱 세심한 맞춤형 개보수를 추진할 계획"이라며, "어르신들이 살던 곳에서 안심하고 노후를 보낼 수 있는 주거환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
