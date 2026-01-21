광주·전남 강추위 속 눈…전남 북서부 대설주의보

22일까지 눈 이어져, 많은 곳 10㎝ 이상

아침기온 영하권, 체감온도 더 낮아져

절기상 대한인 지난 20일 전북 전주시 완산구 중앙시장에서 상인들이 매서운 날씨에도 옥수수를 찌며 손님들을 기다리고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

광주·전남 지역에 영하권 강추위가 이어지는 가운데 전남 북서부를 중심으로 많은 눈이 예보됐다. 일부 지역에는 대설주의보가 내려졌고, 22일까지 10㎝ 이상 눈이 쌓이는 곳도 있겠다.

21일 광주지방기상청에 따르면 광주와 전남 서해안·중부 내륙에는 이날 새벽부터, 전남 서부 남해안에는 이날 저녁부터 눈이 내리는 곳이 있겠다. 눈은 22일까지 이어지겠다.

예상 적설량은 광주와 전남 중부 내륙, 전남 서부 남해안 1~5㎝, 전남 서해안 3~8㎝다. 전남 북서부를 중심으로는 10㎝ 이상 쌓이는 곳도 있겠다.

광주기상청은 이날 오전 2시 40분부터 5시 50분까지 영암·무안·장성·함평·영광 등 전남 5개 군에 대설주의보를 순차적으로 발효했다. 대설주의보는 24시간 동안 누적 적설량이 5㎝ 이상으로 예보될 때 내려진다. 오전 6시 기준 적설량은 영광 5.5㎝, 상무대 5.1㎝, 함평 2.9㎝ 등이다

눈구름은 이날 광주·전남 대부분 지역으로 확대되겠다. 광주와 전남 중부 내륙, 전남 서부 남해안에도 1~5㎝의 눈이 예보됐다. 눈이 내리지 않는 지역에는 5~10㎜의 비가 내리겠다.

이날 광주·전남은 중국 북부 지방에서 남동쪽으로 확장하는 찬 대륙고기압의 영향을 받아 흐린 날씨를 보이겠다. 아침 최저기온은 영하 9도~영하 4도, 낮 최고기온은 영하 2도~영상 1도 분포를 보이겠다. 바람이 불면서 체감온도는 더 낮아지겠다.

광주기상청 관계자는 "북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 대부분 지역의 아침 최저기온이 영하 5도 이하로 매우 춥겠다"면서 "전남 서해안을 중심으로 많은 눈이 오리라 예상되는 만큼 비닐하우스 등 구조물 붕괴와 교통안전에 유의해 달라"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>