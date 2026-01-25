괴물이 된 공무원, 칼을 든 돈키호테…'광기'의 시대를 들이받다[슬레이트]

우민호 감독 '메이드 인 코리아'

수출 신화 뒤에 숨겨진 하얀 독

욕망을 수출했던 대한민국 자화상

1970년대 대한민국은 '수출만이 살길'이라 부르짖던 시대였다. 가발부터 섬유까지 '메이드 인 코리아' 도장이 찍히면, 그것이 곧 애국이었다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'는 이 영광스러운 슬로건을 가장 음습한 범죄에 갖다 붙인다. 나라를 병들게 하는 가장 해로운 독, 마약이다.

우민호 감독은 '고도성장의 신화' 이면에 기형적인 자금줄을 덧입힌다. 화려한 경제 지표의 저변에, 권력이 자금 확보를 위해 밀실에서 찍어낸 하얀 독이 시멘트처럼 발려져 있다는 이야기다. 가장 억압적인 체제가 역설적이게도 인간의 가장 원초적인 욕망을 숙주 삼아 몸집을 불려왔음을 꿰뚫어 본다.

안기부 요원, 마약을 팔아 애국하다

서늘한 역설의 중심에는 백기태(현빈)가 있다. 육군 장교 출신의 중앙정보부 부산지부 정보과장이다. 양지에선 '반공(反共)'을 외치며 체제를 수호하지만, 음지에선 마약을 팔아 정권의 통치 자금을 댄다. 국가가 사실상 면허를 내준, 이른바 '국가 공인 마약상'이다.

기이한 배역을 입은 현빈의 얼굴은 섬뜩하다. 범죄자의 비열함이 아니라, 맡은 바 임무를 완수하려는 관료의 성실함이 읽히기 때문이다. 그렇다고 조직을 위해 멸사봉공하는 충견은 아니다. 눈동자 깊은 곳에, 국가라는 거대한 권력을 등 뒤에 업고 더 강한 '나'로 거듭나겠다는 개인적 야망이 이글거린다.

백기태는 동생들을 혼자 키우면서 비정한 생존의 법칙을 뼛속 깊이 새겼다. 야만의 시대에 자신을 지켜준 건 허울 좋은 이념이 아니라, 압도적인 자본뿐이었다. 조국의 과업으로 포장된 마약 밀매가, 실상은 자신의 왕국을 건설할 벽돌이 될 수밖에 없는 이유다.

"이게 다 나라를 위한 일이다." 태연하게 던지는 이 말은, 그에게 애국이 비루한 사익을 세탁하기 위한 가장 완벽한 알리바이임을 증명한다. 국가 안보가 국민의 정신을 좀먹는 마약 위에 서 있다는 역설, 그리고 그 시스템의 허점을 파고들어 제 잇속을 챙기는 타락한 개인. 우 감독은 이 지독한 공생을 통해 1970년대의 위선을 가차 없이 발라낸다.

시대와 불화하는 돈키호테

검사 장건영(정우성)은 이 광기의 시대를 맨몸으로 들이받는다. 모두가 성장과 마약이라는 환각에 취해 비틀거릴 때, 홀로 꼿꼿하게 눈을 뜨고 있는 돈키호테다.

낡은 법전 하나를 창처럼 쥐고 거대 권력인 풍차를 향해 돌진하는 모습은 비장함을 넘어 어리석어 보이기까지 한다. 두 사람의 대립은 그래서 단순한 선악의 충돌을 넘어선다. 장건영이 법과 정의라는 시스템의 정상 작동을 믿는 순진한 이상주의자라면, 백기태는 국가라는 힘을 이용해 생존을 도모하는 지독한 현실주의자다.

싸움은 애초에 불공정하다. 검사가 쫓으면 마약상은 중앙정보부라는 성역으로 숨어버린다. 법을 수호해야 할 국가가 도리어 범죄자의 방패막이를 자처하는 기막힌 촌극. 이 지독한 숨바꼭질은, 당시 대한민국이 겉으로만 법치국가였을 뿐 실상은 권력의 의지가 헌법 위에 군림했던 모순덩어리였음을 증명한다.

마약왕은 사라졌지만 '중독'은 남았다

제목인 '메이드 인 코리아'는 결국 뼈아픈 자조다. 1970년대 대한민국이 전 세계에 수출한 것이 비단 가발과 섬유뿐이었을까. 드라마는 그 시대가 빚어낸 최고의 수출품이 어쩌면 '욕망'이라는 이름의 마약이었을지 모른다고 꼬집는다.

극 중 마약은 결국 단속되고 백기태는 파멸할 것이다. 하지만 드라마가 남기는 뒷맛은 쓰다. 백기태가 마약을 팔아 모은 검은돈, 그리고 "돈이면 다 된다"는 그 시대의 논리는 어디로 갔을까. 아마도 빌딩이 되고, 대기업이 되고, 정치 자금이 되어 오늘날 우리 사회 기득권의 혈관 속에 깊숙이 스며들었을 것이다.

독재의 밤은 끝났고 야만의 시대는 저물었다. 그러나 자본이라는 더 강력한 마약에 중독된 대한민국은 여전히 금단 현상을 앓는다. 정의로운 과정의 가치는 잊힌 지 오래고, 오직 눈앞의 결과와 이익만을 맹목적으로 숭배한다. 50년 전 마약상의 변명이 지금 우리 귀에 낯설지 않은 이유는 이 때문이 아닐까. "이게 다 잘살아 보려고 하는 짓이야."





