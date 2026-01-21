본문 바로가기
구미상공회의소－경북FTA통상진흥센터, 2026 기업 지원사업 종합 설명회 개최

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.21 09:00

구미시 등 9개 기관 참여
기업지원·수출입·FTA·통상 지원사업 한자리 안내

경북 구미상공회의소(회장 윤재호) 기업지원팀과 경북FTA통상진흥센터는 20일 구미를 비롯한 경북지역 기업을 대상으로 지원사업을 한 자리에서 체계적으로 안내하고, 기관별 설명 및 질의응답을 통해 사업 이해도와 활용도를 높이기 위해 '2026 기업 지원사업 종합 설명회'를 개최한다고 밝혔다.

'2026 기업 지원사업 종합 설명회' 포스터/구미상공회의소 제공

설명회는 2026년 2월 10일(화) 14:00~16:30 구미상공회의소 1층 중회의실에서 열리며, 경북지역 기업 임직원 및 기관·단체 담당자를 대상으로 진행된다.


이번 행사에는 구미시, 대구본부세관, 한국무역보험공사, KOTRA, 중소벤처기업진흥공단, 경북경제진흥원, 경북테크노파크, 경북서부지식재산센터, 경북FTA통상진흥센터 등 9개 기관이 참여해 2026년도 주요 기업지원사업 정보를 안내할 예정이다.

참가를 희망하는 기업은 경북FTA통상진흥센터 홈페이지에서 신청서를 내려받아 2월 6일(금)까지 이메일로 제출하거나, 구미상공회의소 홈페이지를 통해 온라인으로 신청하면 된다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

