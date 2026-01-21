롯데하이마트, 웨딩페어 혜택 강화…구매 금액대별 할인

이달 말까지 연중 최대 할인

롯데하이마트는 예비 신혼부부 고객 수요가 증가하는 점을 고려해 올해 '웨딩 페어' 프로모션 혜택을 강화한다고 21일 밝혔다.

롯데하이마트 웨딩 페어는 결혼식장 계약서 등을 통해 결혼을 증빙하면 상품 할인, TV, 청소기, 전기밥솥, 노트북 등 주요 대형 가전, 생활·주방가전, IT가전 등 행사품목에 대한 구매 금액대별 할인 등 다양한 혜택을 제공하는 행사다. 매달 혜택이 달라지며, 다른 행사 혜택들과 중복 적용 가능하다.

국가데이터처(구 통계청)에서 지난해 9월 발표한 '지난 30년간 우리나라의 혼인·출생 변화'에 따르면, 국내 혼인 건수는 2022년 역대 최저인 19만2000건을 기록했다가 2023년 19만3657건, 2024년 22만2412건으로 2년 연속 증가하고 있다.

롯데하이마트는 이러한 추세를 반영해 지난해 웨딩 페어 혜택을 한 차례 확대했다. 해당 박람회에 참여한 일부 매장을 대상으로 한정적으로 제공해왔던 혜택을 지난해부터 전국 매장을 대상으로, 상시 제공하도록 했다. 올해는 이달 말까지 행사상품 2% 할인, 구매 금액대별 최대 3% 할인을 더해 연중 최대인 총 5% 할인 혜택을 제공한다. 또 최근 3년(2023~2025년)간 예비 신혼부부들의 평균 가전 구매 비용이 1000만원 이상이었던 점을 고려해 구매 금액대별 할인 혜택도 확대했다.

이 밖에 삼성전자, LG전자 상품을 700만원 이상 구매 시 최대 80만원 할인 혜택을 제공하는 '브랜드 위크'와 행사다. 삼성카드, 롯데카드 등 행사카드로 구매 시 구매 금액에 따라 최대 5%를 추가로 할인해주는 카드할인 혜택도 있다.

김승근 롯데하이마트 통합마케팅실장은 "예비 신혼부부 수요에 맞춰 작년에 이어 올해도 강화된 웨딩 프로모션 혜택을 선보이게 됐다"며 "특히 1월에는 웨딩 성수기 전 미리 가전을 구매하는 고객들을 위해 더 큰 할인 혜택을 선보이고 있으니 많은 관심을 바란다"고 전했다.





