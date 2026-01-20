김동연 "제2의 최은순 없도록 체납관리 인력 추가 채용하겠다"

김동연 경기도지사가 지방세 체납관리를 추가 인력을 채용하겠다고 밝혔다.

김동연 지사는 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "조세정의, 경기도가 실현한다"며 "오늘 국무회의에서 지방세 체납 관리가 논의됐다"고 전했다.

그러면서 "대통령님의 강력한 의지를 다시 한번 확인했다"며 "경기도는 '고액 체납자 징수 100일 작전' 돌입 80일 만에 목표액 1400억원 조기 징수에 성공했다"고 소개했다.

특히 "(징수액은) 경기도 친환경 급식 2년치 예산에 달하는 규모"라며 "개인 체납 전국 1위, 최은순 씨의 부동산도 공매 절차에 돌입했다"고 덧붙였다.

나아가 "조세 정의는 공동체 모두의 약속"이라며 "이 약속을 지키기 위해 징수 인력을 추가 채용하고, 중앙정부와 함께 '상습 고액 탈루 제로'를 목표로 더욱 강력하게, 끝까지 달려가겠다"고 약속했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



