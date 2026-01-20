남양주시, 몽골문화촌 재정비사업 본격 착수…상반기 준공 목표

문화·기술 융합 콘텐츠로 이색 관광지 조성

경기 남양주시는 몽골문화촌 재정비사업 공사에 본격 착수했다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 2026년 상반기 준공을 목표로 총사업비 47억원(국비 2억원, 도비 14억원, 시비 31억원)이 투입된다. 시는 노후화된 기존 시설을 체험형 콘텐츠 중심으로 개편해 관광객 중심의 스마트 관광 인프라로 탈바꿈시킬 계획이다.

재정비사업은 유휴 공간이던 △문화체험관 △역사관 △생태관 △식당 등을 리모델링해 △미디어아트영상관 △4D 체험관 △문화체험관 △글램핑카페 등으로 조성한다.

주요 시설로는 몽골의 자연을 시청각으로 감상하는 '미디어아트영상관', 몽골제국의 탄생 등을 오감으로 체험하는 '4D 체험관', 샤가이 게임과 전통의상 체험이 가능한 '문화체험관', 게르 형태 공간에서 차와 몽골 간편식을 즐길 수 있는 '글램핑카페' 등이 포함된다.

시는 이번 사업을 통해 몽골문화촌의 전시 위주의 공간을 참여와 체험 중심으로 재구성하고, 문화·기술 융합 콘텐츠를 통해 이색 체험형 관광지로 도약시킬 방침이다.

남양주시 관계자는 "이번 사업은 몽골문화촌을 남양주만의 이국적이고 차별화된 문화관광 명소로 재탄생시키는 전환점이 될 것"이라며 "문화 및 기술 융합 콘텐츠를 통해 도심과 자연이 어우러진 체류형 관광지로 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 시는 지난 2024년 마상공연장을 리모델링해 실외공연장 '노마딕드림홀'을 새롭게 조성했으며, 향후 기존 공연단 생활관을 활용해 워케이션과 소규모 워크숍이 가능한 '힐링 워킹센터'를 조성할 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



