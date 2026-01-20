본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

남양주시, 풍수해 대비 '재해 취약 주택 침수방지시설 설치' 지원

이종구기자

입력2026.01.20 17:46

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 남양주시는 여름철 집중호우와 태풍 등 풍수해로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 '2026년 재해 취약 주택 침수 방지시설 설치 지원사업'을 추진한다고 20일 밝혔다.

남양주시청 전경. 남양주시 제공

남양주시청 전경. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 과거 침수 피해가 발생했거나 침수 우려가 있는 공동주택을 대상으로 지하주차장 진·출입구 등에 침수 방지시설(수동식 차수판) 설치 비용의 일부를 지원한다.


시는 총 1000만원의 예산을 투입해 6월까지 설치를 완료할 계획이다.

지원 대상은 '주택법'에 따라 사업계획승인을 받은 관내 공동주택으로 △과거 침수 피해가 발생한 공동주택 △비 의무 관리 대상 소규모 공동주택 △하천 인접 또는 저지대 지역 공동주택 등 침수 위험이 큰 단지를 우선 선정할 방침이다.


지원 신청은 입주자대표회의 또는 대표자가 직접 신청할 수 있으며 지원 금액은 설치 비용의 80% 이내로 공동주택 1개소당 최대 500만 원까지 지원된다.


신청 기간은 2월 6일까지이며, 신청을 희망하는 단지는 구비서류를 갖춰 시청 건축관리과 공동주택관리팀을 방문해서 접수하면 된다.

안진호 건축관리과장은 "최근 기후변화로 국지성 집중호우가 잦아지면서 공동주택 침수 피해에 대한 사전 대비가 중요해지고 있다"며 "이번 사업을 통해 재해에 취약한 공동주택의 침수 피해를 예방하고, 시민들이 더 안전한 주거환경에서 생활할 수 있도록 다양한 재난 예방 사업을 지속 추진하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

오늘 '大寒민국' 풍경

이것 먹었더니 7일만에 피부 나이 5살 늙었다고?

"4인 가족은 200만원"…26일부터 '1인당 50만원' 지급하는 곳

"이 크기가 맞아?" "마카롱인줄"…맥도날드 햄버거 크기에 뿔났다

'흑백2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사 반대"

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

삼성전자·TSMC 손 뗀 8인치…DB하이텍, 공장 풀가동

새로운 이슈 보기