구리시의회, 통장연합회 간담회 개최…"지역 현안 해결에 총력"

신동화 의장 "정례적인 간담회 통한 소통이 구리시의회 전통 되길"

경기 구리시의회(의장 신동화)는 20일 구리시의회 멀티룸에서 구리시 통장연합회(회장 이순자)와 간담회를 개최했다. 이날 간담회에는 신동화 의장을 비롯한 구리시의회 의원들과 구리시 통장연합회 소속 통장들이 참석했다.

구리시의회(의장 신동화)가 20일 구리시의회 멀티룸에서 구리시 통장연합회(회장 이순자)와 간담회를 개최하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 새해를 맞이해 구리시의회와 통장연합회가 서로 인사를 나누고 지역의 현안을 공유하며 해결방안을 논의하고자 마련되었다.

이날 간담회에서는 ▲대중교통 사각지대 해소를 위한 51번 시내버스 및 6-1번 마을버스의 노선 조정 ▲GTX-B 갈매역 정차를 위한 대책 및 협조방안 ▲관내 재건축·재개발 사업의 속도감 있는 추진 등 지역 주민들이 가장 관심을 갖는 다양한 현안에 대한 건의사항이 제시되었으며, 이를 해결하기 위한 심도 있는 논의가 진행되었다.

신동화 의장은 "행정이 미처 닿지 못하는 곳을 두루 살피는 통장 여러분들이 있어 구리시가 조금 더 따뜻한 도시가 될 수 있었다"며, "제9대 의회 들어 통장연합회를 비롯한 기관단체와의 간담회를 정례화하였는데 앞으로도 이러한 소통의 창구가 의회의 전통이 되어 풀뿌리 민주주의를 실현하는 기틀이 되기를 바란다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



