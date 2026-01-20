한국제약바이오협회 차기 이사장에 권기범 동국제약 회장 선임

20일 2026년도 제1차 이사장단 회의

한국제약바이오협회는 20일 2026년도 제1차 이사장단 회의를 열고 권기범 동국제약 회장을 제17대 이사장으로 선임했다고 밝혔다. 임기는 2년이다.

20일 한국제약바이오협회 차기 이사장에 선임된 권기범 동국제약 회장. 한국제약바이오협회 AD 원본보기 아이콘

1967년생인 권 회장은 연세대 사회복지학과를 졸업한 뒤 뉴욕대(NYU)에서 경영학 석사과정을 이수했다. 1994년 동국제약에 입사해 기획실장과 대표이사를 거쳐 2022년 회장에 취임했다. 한국제약바이오협회에선 부이사장과 바이오의약품위원장 등을 역임했다. 현재 부이사장으로 활동 중이다.

권 차기 이사장과 윤웅섭 현 이사장의 이·취임식은 다음 달 24일 열리는 제81회 협회 정기총회에서 진행된다.

권 차기 이사장은 "제약바이오산업의 발전을 위해 이사장으로서 역할을 충실히 수행하겠다"고 밝혔다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>