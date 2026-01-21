효소부터 알부민까지…롯데마트, 이색 건강 세트 라인업 강화

관리 목적별 특화 선물세트 마련

천연버터·무염 견과 등 건강 식재료도 구성

롯데마트가 올해 핵심 트렌드 키워드로 '건강지능(HQ·Health Quotient)'이 주목받으면서 건강 선물 라인업을 선보인다고 21일 밝혔다.

지난해 추석 롯데마트 온라인 채널에서 효소 선물세트가 헬스케어 카테고리 판매량 1위를 기록했다. 이에 따라 올해 설에도 '그레인온 골드카무트 브랜드밀 효소 세트(3g*30포*3세트)'를 출시 당시와 동일한 엘포인트 회원 할인가 3만9900원에 판매한다.

알부민 선물 세트도 새롭게 선보인다. 알부민은 계란 유래 성분을 활용한 단백질 소재 식품으로, 지난해 연말 홈쇼핑을 중심으로 잇따른 완판을 기록하며 화제 상품으로 자리 잡았다. '알부민 골드 플러스(30㎖*15병)'를 엘포인트 회원에게 50% 할인한 2만8000원에 판매하고, 'CMG제약 마시는 알부민 파워부스트샷(20g*30포*2개입)'도 반값 할인을 적용해 4만4900원에 제공한다. '휴럼 로얄 알부민 골드(20㎖*30병)'는 11만원에 1+1 프로모션을 진행한다.

이외에도 혈당 관리에 특화된 '락토핏 당케어 3입 세트(50포*3입)'를 엘포인트 회원 대상 할인가 4만1900원에 판매한다. 이너뷰티 트렌드를 반영한 'CJ 자연건강 석류 콜라겐(50㎖*24포)'은 5만 7800원에 1+1 혜택을 제공한다.

식재료형 건강 선물도 준비했다. 팜유와 유화제를 사용하지 않은 플레이버 버터 '룩트 프리미엄 버터 세트'를 4만3000원에 신규 운영한다. 첨가물 없이 땅콩 100%로 만든 '리고 100% 피넛버터 2입+우드나이프 세트'는 1만7980원에, '산 도메니코 엑스트라버진 올리브오일(500㎖)'은 엘포인트 회원 대상 10% 할인해 4만 6800원에 판매한다.

한경환 롯데마트·슈퍼 기호식품팀장은 "홍삼·비타민 등 건강 스테디셀러가 여전히 꾸준한 수요를 보이는 가운데, 최근에는 단백질·소화·혈당·지방 등 관리 목적에 맞춰 세분화된 선물을 찾는 고객도 늘고 있다"며 "고객의 다양한 건강 관리 니즈를 반영한 이색 세트로 건강 선물 시장에 새로운 선택지를 제안할 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



