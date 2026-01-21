본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

롯데百, 페르노리카와 업무협약…"하이엔드 위스키 시장 선점"

박재현기자

입력2026.01.21 06:00

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고연산·희귀 위스키 단독 출시
VVIP 체험 콘텐츠 등 고품격 제휴 서비스 제공

롯데백화점이 주류 기업 '페르노리카 코리아'와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 국내 하이엔드 위스키 시장 선점에 나선다고 21일 밝혔다.


양사는 이번 협약을 통해 롯데백화점에서만 누릴 수 있는 프리미엄 서비스를 구축한다. 최상위 싱글몰트 라인업의 고연산·한정판 상품을 롯데백화점 단독으로 출시하고, 페르노리카 코리아와 함께 VVIP 체험 콘텐츠 등 고품격 제휴 서비스를 순차적으로 도입할 예정이다.

롯데백화점이 주류 기업 '페르노리카 코리아'와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 국내 하이엔드 위스키 시장 선점에 나선다고 21일 밝혔다. 롯데백화점 제공

롯데백화점이 주류 기업 '페르노리카 코리아'와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 국내 하이엔드 위스키 시장 선점에 나선다고 21일 밝혔다. 롯데백화점 제공

AD
원본보기 아이콘

오는 28일에는 전 세계에서 20병 한정 생산된 '아벨라워 50년산'을 롯데백화점에서 최초로 공개한다. '아벨라워 50년산'은 브랜드 역사상 최고연산 제품으로 위스키 수집가와 애호가들 사이에서 큰 화제가 되고 있는 희귀 위스키다.

2월에는 부산 권역에서 '발렌타인 글렌버기', '더 글렌리벳', '아벨라워' 등 페르노리카를 대표하는 싱글몰트 위스키 라인업을 한자리에서 만나볼 수 있는 프로모션을 진행할 예정이다.


김승영 롯데백화점 와인·주류팀장은 "글로벌 주류 기업인 페르노리카코리아와의 협업을 통해 오직 롯데백화점에서만 만날 수 있는 희소가치가 높은 상품과 품격 있는 서비스를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 롯데백화점 고객들에게 프리미엄 쇼핑 경험을 선사할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

예의 갖추래서 "부탁해요" 남발했는데…"너 같은게 이 문제를?" 도발이 더 잘 먹혀 예의 갖추래서 "부탁해요" 남발했는데…"너 같은게... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"달러 풍부하다는데…연일 고공행진" 환율, 구조 알고 투자해볼까

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

"4인 가족은 200만원"…26일부터 '1인당 50만원' 지급하는 곳

"이 크기가 맞아?" "마카롱인줄"…맥도날드 햄버거 크기에 뿔났다

'흑백2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사 반대"

“지방에 양질 일자리 필요…지방은행 역할 키워야”

네카오 매출 20조 시대…올해는 'AI 수익화'가 성과 결정

새로운 이슈 보기