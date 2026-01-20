온코닉테라퓨틱스 ‘네수파립’, 난소암 임상 2상 IND 승인

“췌장암·자궁내막암 등 범암종 확장성 단계적 입증”

온코닉테라퓨틱스는 차세대 이중표적 항암신약 후보물질 네수파립의 난소암 적응증 임상 2상 시험계획(IND)이 식품의약품안전처로부터 승인됐다고 20일 밝혔다.

온코닉테라퓨틱스 연구소 시설. 온코닉테라퓨틱스 AD 원본보기 아이콘

이번 임상은 기존 PARP 저해제 치료 후 재발하거나 내성이 발생한 난소암 환자 약 87명을 대상으로 진행된다. 기존 유지요법 이후 치료 공백을 겨냥한 '재유지요법' 개념을 임상적으로 검증한다. 세브란스병원 등 국내 주요 상급종합병원에서 환자 등록과 투약이 진행된다.

온코닉테라퓨틱스는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 207,000 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 501,881 전일가 206,500 2026.01.20 15:30 기준 관련기사 부족한 주식자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%대로 부담 없이투자금 부족으로 기회를 놓치고 있다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close 과의 공동연구개발 계약에 따라 네수파립과 항혈관신생억제제 베그젤마 병용요법의 안전성, 내약성, 항종양 효과를 평가한다.

네수파립은 세포 안에서 작동하는 효소 단백질인 'PARP'와 'Tankyrase'를 동시에 억제하는 이중기전 항암신약 후보다. 기존 PARP 저해제 치료에서 문제가 됐던 내성 발생을 줄이는 것이 목표다.

네수파립은 췌장암과 위암 적응증으로 미국식품의약국(FDA) 희귀의약품 지정을 받았다. 현재 췌장암·자궁내막암·난소암·위암 등 4개 적응증에서 임상 2상 단계에 진입했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>