강원진로교육원, 교원 대상 ‘AI·디지털 기반 겨울 진로연수’ 개최

이종구기자

입력2026.01.20 16:59

강원특별자치도교육청진로교육원(원장 김익중)은 20일부터 23일까지 도내 초·중·고·특수 교원 73명을 대상으로 본원에서 '겨울 진로연수' 5과정을 운영한다.

강원특별자치도교육청진로교육원(원장 김익중)이 20일 도내 초·중·고·특수 교원 73명을 대상으로 본원에서 '겨울 진로연수' 5과정을 운영하고 있다. 강원도교육청 제공

강원특별자치도교육청진로교육원(원장 김익중)이 20일 도내 초·중·고·특수 교원 73명을 대상으로 본원에서 '겨울 진로연수' 5과정을 운영하고 있다. 강원도교육청 제공

이번 진로연수는 2022 개정 교육과정과 연계한 학교 현장 맞춤형 연수로, 인공지능(AI)과 디지털 기술을 기반으로 미래사회 변화 대응 진로지도 역량 강화를 목표로 마련되었다. 연수 과정은 △목공(심화) △3D △진로독서토론 △진로체육 △중등진로교육 5개 과정이 운영된다.


각 과정은 △디지털디자인 프로그램(일러스트레이터)을 활용한 전통소반 제작 심화 목공 실습 △3D 모델링을 활용한 수업도구 제작 활동 △'나로부터 우리로 확장하는 돌봄의 시선'을 주제로 한 융합 진로 독서토론과 수업 연계 실습 △팝스(PAPS)와 피트니스를 활용한 학교 맞춤형 진로체육 수업 설계 △교사와 학생을 잇는 실천 중심 진로상담과 코칭 실습으로 구성하였다.

김익중 원장은 "이번 겨울 연수를 통해 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용한 진로교육을 학교 현장에 효과적으로 적용할 수 있는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 학생의 미래역량 함양을 지원하는 현장 중심의 맞춤형 진로교육 연수를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
