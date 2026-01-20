순천시, 온누리 공영자전거 이용…봉사활동 실적 인정

온누리 공영자전거 인센티브 참여자 모집

순천시는 공영자전거 활성화를 위해 2026년 1분기 온누리 공영자전거 인센티브 사업 참여자를 모집한다고 20일 밝혔다.

이번 온누리자전거 인센티브 사업은 시민이 공영자전거를 하루 30분 이상 이용하면서 대여소에 쓰러져 있는 자전거를 바로 세우고 보관된 자전거 청소 등 간단한 현장 관리 활동에 참여시 봉사활동 실적으로 인정받는 제도이다.

시민 참여자는 하루 최대 30분의 봉사활동 실적을 인정받게 되며, 해당 실적은 별도의 서류 절차 없이 '1365 자원봉사 포털"에 자동으로 등록되어 관리된다.

이번 1분기 시민 참여자 모집은 1월 19일부터 1월 30일까지 진행되며, 2월부터 3월까지 2개월간 활동하게 된다. 만 15세 이상 공영자전거 이용이 가능한 시민이라면 누구나 참여할 수 있다.

한편 이 사업은 전국 지자체 중 최초로 실행된 시민참여형 공영자전거 인센티브 사업으로, 2025년 한 해 동안 1,182명이 참여해 총 2,356시간의 봉사활동 실적을 달성했다.

시 관계자는 "자전거 이용 활성화를 통한 탄소중립 실천과 시민참여형 관리체계를 구축하는 적극 행정정책"이라며 "자전거를 시작으로 대중교통과 보행까지 확대해 친환경 교통도시 생태계 조성 사업을 계속 추진하겠다"고 말했다.





